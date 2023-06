Pred nama su vrući dani, ali stiže nova promjena vremena: Meteorolog Ivan Čačić zna sve detalje

Ove godine meteorološko ljeto nam dolazi sa zakašnjenjem od tri tjedna i vrlo dobro se poklapa s astronomskim početkom - u ovom tjednu.

Ljetni scenarij donosi nam sve topliji i razmjerno stabilan zrak, koji pritječe po visini, dok se u prizemlju zadržava izjednačeno polje povišenog tlaka zraka. To će biti do petka kad će ljetne vrućine prolazno potisnuti ovaj poremećaj sa zapada kontinenta.

U utorak ujutro posvuda sunčano, pa i posve vedro, a vjetar slab. Duž obale burin. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti većinom od 14 do 18, u gorskom području od 11 do 14, a na Jadranu od 18 do 23 Celzijeva stupnja.

Vrijeme u nastavku dana

U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano i vrlo toplo, a poslijepodne i vruće uz najvišu temperaturu od 31 do 34 stupnja - što će mjestimice malo ublažavati umjeren jugozapadnjak.

U istočnim predjelima sunčano uz slab, a ponegdje i umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar većinom slab, a temperatura ponegdje do 33 stupnja.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu sunčano. Uglavnom u gorju ponegdje umjeren razvoj dnevne naoblake. Vjetar slab do umjeren, a najviša dnevna temperatura većinom od 30 do 33 stupnja, u gorju malo niža.

U Dalmaciji sunčano i uglavnom vedro, od sredine dana mjestimice uz umjeren vjetar zapadnih smjerova. Temperatura od 29 do 33 stupnja.

Temperatura mora i UV zračenje

Sve više sunca znači i sve toplije more koje je između 22 i 24 stupnja.

Sunce je sad u punoj snazi pa je, uz ljetne vrućine, i indeks UV zračenja posvuda vrlo visok. Zato se valja i dvostruko zaštititi.

Sljedeća tri dana

Do četvrtka u unutrašnjosti sunčano i vruće mjestimice uz umjeren dnevni razvoj oblaka, a samo je u srijedu u sjeverozapadnim predjelima moguć tek poneki izolirani pljusak. Vjetar slab i umjeren jugozapadni.

U petak poslijepodne sa sjeverozapada izraženi pljuskovi i grmljavina s kojima će u drugom dijelu dana zapuhati umjeren i jak sjeverozapadnjak i sjeverac - uz osjetno osvježenje.

Na Jadranu sunčano i vruće. Potkraj petka i u noći na subotu sa sjeverozapada jače naoblačenje uz jače lokalne nestabilnosti. U petak će zapuhati umjereno jugo

Za vikend, u prvom dijelu subote, uglavnom u istočnim predjelima i na Jadranu - lokalni pljuskovi i grmljavina, a zatim posvuda smirivanje vremena.

