Kakvo nas vrijeme očekuje u narednim danima u vremenskoj prognozi Dnevnika Nove TV otkrio je meteorolog Nikola Vikić-Topić.

Nema velikih promjena na prognostičkim kartama, nastavlja nam se promjenjivo travanjsko vrijeme, nakon hladnijeg početka mjeseca, sad će zatopliti uz sunce, a zatim ponovno zahladnjeti uz kišu.

Visinska ciklona koja je nekoliko dana bila nad nama i donosila oblake i povremenu kišu, u ponedjeljak odmiče od Hrvatske – a u utorak će ojačati greben anticiklone s jugozapada, međutim približit će nam se i jedna oslabljena fronta sa zapada.

Tako će prijepodne biti većinom sunčano. Najviše sunca bit će u Dalmaciji, gdje će biti pretežno vedro, a drugdje uz malo više oblaka. Međutim, bit će to oni visoki, tanki i prozirni oblaci koji ne kvare dojam sunčanog vremena.

Jutro će biti mirno, ali svježe i hladno, sa slabim do umjerenim vjetrom. Na obali bura, u okretanju na maestral, a u unutrašnjosti slab jugozapadnjak. Najniža temperatura na kopnu od 0 do 3, a na obali od 7 do 11 stupnjeva.

Vrijeme poslijepodne

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti djelomice sunčano, uz sve više oblaka. Puhat će slab vjetar, i bit će toplije nego u ponedjeljak, oko 18 stupnjeva.

Navečer malo svježije, jer će, otprilike nakon 19 sati, zapuhati umjeren, prolazno i jak sjeverac. Pri tome u Međimurju i Podravini može pasti malo kiše.

Znate li kako se prognoza razvijala kroz povijest? Odgovor otkriva meteorolog Ivan Čačić

I u Slavoniji djelomice sunčano uz više oblaka nego ujutro, no većinom one visoke i tanke oblake. U tom drugom dijelu dana će biti i malo vjetrovitije, puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak no svejedno će biti ugodno, vraćaju nam se malo više temperature, između 17 i 20.

U Istri, Primorju i gorju djelomice sunčano. U početku uz dosta oblaka, no onda će se kasno popodne razvedravati. Temperatura od 15 do 17 Celzijevih stupnjeva, tijekom dana na obali uz slab do umjeren maestral, a zatim u noći na srijedu okreće na umjerenu buru.

U Dalmaciji će poslijepodne biti pretežno sunčano, prolazno uz malo više oblaka nego ujutro. Puhat će umjeren, povremeno i jak maestral, osobito na otocima, a temperatura će rasti do ugodnih 17, 18, ponegdje i 19.

Sljedeća tri dana

U srijedu na kopnu još djelomice sunčano i toplo, blizu 20 stupnjeva, iako će već biti malo više oblaka. Zatim u četvrtak pogoršanje – stiže nam nova fronta tako da će često biti kiše.

I zahladnjet će osjetno, temperatura će ponovno pasti ispod 15 stupnjeva, osim u Slavoniji, tamo zahladnjenje stiže dan kasnije, u petak. U petak još kiše i posvuda još malo hladnije. Tih će dana i sjeverac pojačavati hladniji osjećaj.

Slična situacija i na Jadranu. Srijeda djelomice sunčana i ugodna, uz malo više oblaka nego u utorak.

Zatim poslijepodne jačanje juga kao najava pogoršanja u četvrtak kad će kiše i pljuskova prvo biti u Istri i na Kvarneru, već prijepodne, a zatim kasnije, poslijepodne i navečer i u Dalmaciji. Jugo će tad ojačati na umjereno do jako. U petak još kiše uz buru i tramontanu.

Znate li što staklenički plinovi čine Zemlji? Meteorolog Ivan Čačić otkriva odgovor koji bi nas trebao zabrinuti

Dakle, ušli smo u još jedan promjenjiv tjedan, s nekoliko različitih lica. U utorak i srijedu će biti sunčano i toplije. Onda u četvrtak i petak kiša, lokalno je moguće i nevrijeme.

A zbog tog pogoršanja druga će polovina tjedna sigurno biti svježija. No ono što nije sigurno, a tiče se vikenda, je kiša – hoće li za vikend padati ili neće, to ćemo moći reći tek u narednim danima.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.