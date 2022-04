O tome kakvo nas vrijeme očekuje u sljedećim danima u vremenskoj prognozi otkrio je meteorolog Darijo Brzoja.

U ponedjeljak je bilo ugodno, toplo proljetno vrijeme, no nije bilo posve stabilno. Zato će još koji dan biti moguće po malo kiše ili poneki pljusak, i to ponajprije u kopnenim krajevima te mjestimice na sjevernom Jadranu.

U Dalmaciji cijeli tjedan dosta sunčano, bez kiše, a vedrom i suhom proljetnom vremenu ostatak zemlje pridružit će se negdje od srijede poslijepodne, odnosno navečer.

Potom će sunčano s najvećom vjerojatnosti biti sve do kraja tjedna, uključujući i vikend. Što će se događati iza nedjelje, još nije sigurno.

Vlažan i nestabilan oceanski zrak i dalje će povremeno stizati nad naše krajeve: većina će se zadržavati sjevernije, no vlaga i svježina po visini uz sve okomitije sunčeve zrake i snažno zagrijavanje tla dovoljno je za mogućnost sporadičnih pljuskova.

Vrijeme u utorak

Očekuje nas dakle, djelomice ili pretežno sunčano jutro, sjevernije, na kopnu, u gorju, ali i na sjevernom Jadranu uz promjenjivu naoblaku. Najviše sunca, kao i u ponedjeljak, ali i uostalom cijeli ovaj tjedan bit će u Dalmaciji.

Jutra više nisu opasno hladna, možda jedino u gorju, tako i u utorak ujutro, u unutrašnjosti najčešće od 7 do 10, a na Jadranu od 11 do 14 stupnjeva. Vjetar slab, na moru tek ponegdje do umjeren s juga: jugo i jugozapadnjak.

Većinom umjereno oblačno vrijeme u središnjoj Hrvatskoj nastavit će se i poslijepodne. Povremeno malo kiše ili čak pljusak s grmljavinom. Bez vjetra, temperatura oko 20 stupnjeva.

I u Slavoniji i Baranji u utorak od svega po malo. I sunce i oblaci i povremeno kiša ili poneki pljusak. Barem neće biti hladno, i ovdje sredinom dana i poslijepodne očekuje se dvadesetak stupnjeva.

Najviše oblaka, u usporedbi s ostatkom zemlje u utorak nekako u Gorskom kotaru te na širem riječkom području. Tu će isto povremeno kišiti. Uglavnom malo.

Ali bit će i sunčanih razdoblja. Povoljnije izgleda Lika i Kvarner, osobito južnije. Puhat će većinom slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a temperatura će biti od 17 do 20 stupnjeva. Malo svježije jedino u Gorskom kotaru.

U većem dijelu Dalmacije prevladavat će sunčano, na jugu i vedro. Sjeverni dio, zaleđe, možda pokoji oblak više. Puhat će slabo do umjereno jugo, a temperatura će biti oko 20 do 22 stupnja.

Sljedeća tri dana

Slično vrijeme zadržat će se još i u srijedu, s tim da nam već od poslijepodneva stiže postupna stabilizacija pa će do kraja tjedna i u kopnenim krajevima biti više sunca, bez kiše, ono pravo proljetno vrijeme koje svi priželjkuju, a onda na koje je i sve više ljudi alergično.

Naime, uz sunce i toplinu možete očekivati i povećane koncentracije peludi, drveće još uvijek prevladava, no i trave će krenuti vrlo skoro.

Na sjevernom Jadranu u srijedu još mogućnost kišu ili pljuskove praćene grmljavinom, a onda do kraja tjedna više sunca. U Dalmaciji svih dana pretežno vedro.

Zapuhat će bura koja će u četvrtak još i pojačati. No uz sunce i toplinu, bit će dovoljno ugodno. Dnevna temperatura očekuje se oko 20 stupnjeva ili čak i mrvicu viša.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr