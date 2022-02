Kakvo nas vrijeme očekuje u sljedećim danima, u prognozi vremena otkrio je meteorolog Ivan Čačić.

Djelomice sunčano i vjetrovito vrijeme već su nam uvjerljiva obilježja ranog proljeća. U petak će biti još više sunca i malo manje vjetra, za razliku od područja sjeverno od Alpa, koje je većinom u znaku olujnog nevremena.

Olujni i orkanski vjetrovi tu su posljedica velike razlike u tlakovima na južnom dijelu golemog ciklonalnog vrtloga - koji se tek rubnim dijelom pruža prema našoj zemlji. Vlažan i malo hladniji oceanski zrak u naše će krajeve stići s ovom frontom u subotu.

Vrijeme u petak

U petak ujutro pretežno sunčano ponegdje s maglom. Vjetar slab, a najniža jutarnja temperatura od -2 do 3, na Jadranu od 4 do 9 Celzijusovih stupnjeva.

Danju u središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Poslijepodne će zapuhati umjeren jugozapadnjak koji prema večeri može imati i jake udare. Temperatura većinom 16 ili 17 stupnjeva.

Pretežno sunčano, mjestimice uz umjerenu naoblaku bit će i u istočnim predjelima gdje će poslijepodne zapuhati umjeren južni vjetar. Bit će iznadprosječno toplo ponegdje i do 18 stupnjeva.

U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu pretežno ili djelomice sunčano. Kasno poslijepodne i navečer postupan porast naoblake pa na riječkom području i u Istri može biti malo kiše.

U gorju će poslijepodne zapuhati umjeren do jak jugozapadnjak, a na Jadranu jugo. Temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 14 do 16 stupnjeva.

U Dalmaciji sunčano i razmjerno toplo uz temperaturu od 15 do 18 stupnjeva. Poslijepodne će zapuhati jugo koje će jačati prema kraju dana.

Vrijeme za vikend

U subotu u unutrašnjosti postupno naoblačenje s kišom. U noći na nedjelju uz zahladnjenje kiša će u gorskim predjelima prelaziti u snijeg, a snijega prolazno može biti i ponegdje u nizinama.

Tijekom nedjelje sa sjeverozapada postupan prestanak oborine i djelomično razvedravanje. U ponedjeljak promjenjivo uz mjestimičnu kišu. Jutra će biti sve hladnija.

Na Jadranu u subotu isto tako postupno naoblačenje s kišom. U nedjelju sa sjeverozapada postupan prestanak oborine i djelomično razvedravanje. U ponedjeljak promjenjivo uz mjestimičnu kišu.

Na Jadranu u subotu umjereno do jako jugo koje će u noći na nedjelju na sjevernom dijelu okrenuti na jaku buru. U nedjelju bura će oslabjeti, zapuhat će sjeverozapadnjak, a zatim ponovno jugo.

