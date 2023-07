Meteorolog otkriva kad nam se vraćaju sunčaniji i stabilniji dani

Nestabilnosti u ponedjeljak navečer i u utorak veći dio dana rezultat su konvektivnih procesa ispred fronte koja je, takoreći zapela nad Alpama, no tijekom utorka navečer sam frontalni sustav će se premještati preko naših krajeva.

To znači, nestabilno i u noći na srijedu i u srijedu, u prvom dijelu dana, a kako se zrak bude miješao prema večeri postupno će biti stabilnije uz jačanje anticiklone sa zapada.

Pred nama je promjenjivo oblačno jutro, povremeno s kišom, ili pljuskovima i grmljavinom kojih će češće biti na istoku i duž Jadrana. U Slavoniji, Baranji i Srijemu još će tijekom noći i ranog jutra biti uvjeta i za nevrijeme.

U srijedu tijekom dana moguća je i lokalno veća količina kiše, 30 do 70 milimetara ponegdje u kopnenom području. Na kopnu će u noći na srijedu zapuhati prolazno jak sjeverac, na sjevernom Jadranu jaka bura i tramontana, na južnom sjeverozapadnjak.

Bura bi podno Velebita mogla dosezati i olujnu snagu. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti će biti od 14 do 19, a na Jadranu između 20 i 27 stupnjeva.

Poslijepodne više sunčanih razdoblja

Poslijepodne se očekuju dulja sunčana razdoblja, no i dalje mjestimice može biti kiše ili ponekog pljuska. Puhat će povremeno umjeren sjeverac, a bit će i osjetno svježije nego do sad, očekujemo svega 20ak do 22 stupnja u onom najtoplijem dijelu dana.

I u Slavoniji i Baranji slično, poslijepodne također mirnije, no moguće je još malo kiše. Bit će i sve više sunca. Puhat će sjeverozapadnjak, a temperatura će biti od 20 do 23 stupnja.

Pročitajte i ovo nesreća u Grčkoj VIDEO Kanader gasio požar, srušio se i eksplodirao: Oba pilota poginula

I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu u srijedu promjenjivo: pljuskovi i grmljavina izgledniji u prvom dijelu dana, u gorju lokalno moguće i obilnija oborina. Poslijepodne više sunca. Puhat će umjerena i jaka, na udare i olujna bura: temperatura će u gorju biti od 16 do 19, a na sjevernom Jadranu od 23 do 26 stupnjeva.

I u Dalmaciji u srijedu promjenjivo s pljuskovima i grmljavinom, a kasnije i duljim sunčanim razdobljima. Sjevernije će puhati umjerena i jaka bura i tramontana, južnije sjeverozapadnjak koji isto na mahove može biti jak. Temperatura će biti od 26 do 30 stupnjeva. S utorkom završava i opasnost od toplinskog vala. Barem na neko vrijeme.

Sljedeća tri dana

Idućih nekoliko dana vrijeme će biti povoljnije, prevladavat će sunčano, a tek u zapadnim krajevima bit će mogućnosti za poneki poslijepodnevni pljusak. Lokalno i izolirano.

U subotu malo više oblaka i na zapadu mjestimice koja kap kiše. U petak će zapuhati jugozapadnjak, a u subotu već vjetar će okrenuti na sjeverni. Temperatura će postupno rasti.

Pročitajte i ovo Stilog nevrijeme FOTO Nova runda oluje nad središnjom Hrvatskom: Munje paraju nebo

Nakon što se vrijeme smiri, na Jadranu će biti sunčano, do vikenda čak i vedro, a tek u subotu na sjevernom dijelu postupno će se skupljati oblaci pa može biti malo kiše.

Više zapravo u noći na nedjelju. U četvrtak još bura i sjeverozapadnjak, a krajem dana će okrenuti na jugo koje će puhati za vikend. Nakon osvježenja, temperatura će postupno rasti, no za sad ne do onih nesnosnih vrućina.

Vrijeme će u nedjelju ponovno biti nestabilnije, uglavnom kopnene krajeve i sjeverni Jadran na prijelazu u sljedeći tjedan očekuje jedan kratki prekid niza sunčanih dana. Na jugu će se i dalje zadržati pretežno vedro i suho.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.