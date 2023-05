Kakvo nas vrijeme očekuje sljedećih dana u vremenskoj prognozi Dnevnika Nove TV otkrio je meteorolog Nikola Vikić-Topić.

Pogoršanje je stiglo u Hrvatsku – najviše je kiše palo na Lošinju, 40-ak litara po četvornom metru što je više od polovine prosjeka za svibanj.

Inače, travanj je u cijeloj zemlji bio kišovitiji i, još zanimljivije, hladniji od prosjeka, što se u uvjetima klimatskih promjena ne događa često, da je neki mjesec hladniji od prosjeka, u Hrvatskoj posljednji put prije godinu dana, također - travanj.

Vrijeme u srijedu

I u srijedu će na nas djelovati ciklona iz Sredozemlja. Premještat će se iz Tirenskog u Jonsko more i polako popunjavati, međutim u sklopu nje nad nama kruži još puno vlažnog i nestabilnog zraka.

Ujutro će biti pretežno do potpuno oblačno – najoblačnije u Gorskom kotaru, Lici, središnjoj Hrvatskoj te na jugu Dalmacije. U tim je predjelima i najveća vjerojatnost za kišu, a u Dalmaciji može i zagrmjeti.

S druge strane, najveća mogućnost za suha i sunčana razdoblja je u Baranji, Srijemu i Istri. U unutrašnjosti će puhati umjeren sjeverac pa će biti pomalo svježe i hladno unatoč temperaturi od oko 11 stupnjeva.

Na moru vjetrovitije - u Istri, Primorju te dijelu sjeverne Dalmacije - puhat će jaka bura. Pod Velebitom s olujnim i orkanskim udarima, do 110 kilometara na sat, pa je na snazi meteoalarm. Južnije u Dalmaciji, još će puhati umjereno jugo. Najniža temperatura na moru oko 14.

Vrijeme poslijepodne

I poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj pretežno oblačno. Povremeno uz još malo prolazne kiše ili kratak pljusak, ali moguća su i kraća sunčana razdoblja.

Prema večeri prestanak kiše. I dalje će puhati umjeren sjeverac pa će biti svježe - najviša temperatura inače 16 do 18 stupnjeva. Vjetar slabi tek navečer.

U Slavoniji djelomice sunčano, uz umjerenu, povremeno i povećanu naoblaku. Lokalno je moguće malo kiše ili prolazan pljusak, vjerojatnije u Posavini.

Uz to, bit će vjetrovitije nego ujutro, puhat će umjeren vjetar, istočni i sjeveroistočni, koji će, kao i na zapadu, oslabjeti tek navečer. Temperatura od 16 do 19.

U Gorskom kotaru i Lici potpuno oblačno, često uz kišu, a mogući su i pljuskovi. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, uz temperaturu 11 do 14.

U Istri i Primorju više sunca. Ovdje će biti promjenjivo oblačno, a samo rijetko je moguće malo kiše ili poneki pljusak, ponajprije na Kvarneru.

Bura će i dalje puhati jako do olujno, tek će kasno navečer oslabjeti. Temperatura od 18 do 21, no činit će se hladnije.

Srijeda u Dalmaciji promjenjivo do pretežno oblačna. Na jugu i u unutrašnjosti će biti još kiše, na srednjem dijelu ponekog pljuska, dok će na sjeveru vjerojatno ostati suho.

Tamo će puhati umjerena do jaka bura, a na jugu u početku još jugo, međutim kasnije će i tamo okrenuti na umjerenu buru i tramontanu. Najviša temperatura od 17 do 21.

Sljedeća tri dana

Slijedi nam zatim nekoliko stabilnijih dana. U četvrtak na kopnu djelomice sunčano, uz umjerenu, povremeno i povećanu naoblaku, pri čemu u Slavoniji može pasti malo prolazne kiše.

U petak i subotu više sunca i toplije, s time da će u petak ujutro lokalno biti kratkotrajne magle. Jutarnja temperatura oko 8, a dnevna u porastu od 20 prema 24.

I na obali stabilnije i sunčanije. Povremeno i vedro, osobito u subotu. Bura će oslabjeti, zapuhat će maestral, a temperatura će svakim danom biti malo viša. Jutarnja oko 13, a dnevna oko 23.

U svakom slučaju, u srijedu još većinom oblačno, vjetrovito i svježe, ponegdje uz pokoji pljusak ili prolazno malo kiše. Na Jadranu će u noći na srijedu zapuhati jaka i olujna bura.

Zatim u drugoj polovini tjedna sunčanije i ugodnije. Vjetar će oslabjeti, a temperatura će ponovno posvuda biti iznad 20.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



