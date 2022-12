Meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić donosi prognozu za Božić.

Božićno jutro u unutrašnjosti bit će maglovito i oblačno. Niski oblaci i magla u većini će se krajeva dugo zadržavati, pa ćemo imati sivo, tmurno i hladno prijepodne, s temperaturom između 2 i 5 Celzijevih stupnjeva. Može biti i malo slabe rosulje.

Na Jadranu dvije slike vremena, oblačniji i tmurniji sjever, odnosno Istra, Kvarner, Hrvatsko primorje i sjeverna Dalmacija. U tim krajevima može slabe kiše, ali i sumaglice.

S druge strane, srednja i južna Dalmacija, osobito južnije od Splita, tamo će biti znatno sunčanije, samo uz malu do umjerenu naoblaku. Vjetar slab, uglavnom jugo i jugozapadni, samo će na jugu i dalje biti malo bure. Najniža temperatura na obali oko 10.

Magla će se u središnjoj Hrvatskoj sporo dizati i raspadati, pa će u većini krajeva ostati oblačno i svježe, s temperaturom do 5, 6 stupnjeva. Ipak, u nekim će se krajevima razvedravati, pa će poslijepodne biti sunca, a tamo će i temperatura rasti do 10, 11 stupnjeva. Najveća vjerojatnost za to je u Zagorju i Međimurju.

U Slavoniji slično, dakle većinom oblačno, maglovito i svježe, od 5 do 7 stupnjeva, ali ponegdje sredinom dana razvedravanje, pa će biti sunčanije i toplije. To je moguće oko Požege, ali i u dijelovima Posavine. Tamo će, u slučaju razvedravanja, temperatura rasti i iznad 10 stupnjeva.



U Istri, na Kvarneru i u gorju oblačan Božić, povremeno i lokalno uz malo slabe kiše, osobito oko Velebita. Najveća mogućnost za kraća sunčana razdoblja je u Istri te oko Lošinja. Puhat će slabo jugo i jugozapadni vjetar, a temperatura će rasti do ugodnih 13,14.



U Dalmaciji djelomice do pretežno sunčano. Više će oblaka biti na sjeveru i u zaleđu, a više sunca na jugu. Puhat će vrlo slabo jugo, a temperatura će biti oko 15 Celzijevih stupnjeva.

Prva polovina idućeg tjedna na kopnu promjenjivo oblačna te i dalje iznadprosječno topla. Magla je moguća još u ponedjeljak ujutro. Više oblaka i malo kiše povremeno će biti u Gorskom kotaru i Lici, dok će u utorak uz jače naoblačenje kiša padati i drugdje, osobito prijepodne. U srijedu sunčanije, ali hladnije, tad će biti između -2 i 7.

Na obali će u ponedjeljak ojačati jugo, na umjereno do jako. Na sjeveru će biti oblačnije uz malo kiše, a u Dalmaciji i dalje sunčano. Onda u utorak posvuda naoblačenje, pa će prolazne kiše i pljuskova biti i na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. U utorak će zapuhati i umjerena do jaka bura koja će predvečer sušiti zrak, pa će u srijedu biti sunčano, ali malo svježije: ujutro oko 7, danju oko 12.

Za kraj, još jednom - Božić će nam biti većinom oblačan i maglovit. Najviše sunca bit će u Dalmaciji, a popodne je malo moguće i u dijelovima Slavonije, Zagorja i Međimurja. S druge strane, lokalna slaba kiša padat će na sjevernom Jadranu i u gorju.

Na obali će biti toplo, dok će u unutrašnjosti temperatura ovisiti o zadržavanju magle - tako će u nekim krajevima ostati svježe, a u drugim će temperatura rasti do 10-ak stupnjeva.

No kakav god bio, oblačan ili sunčan, svjež ili topao, neka nam je Božić svima sretan i miran!

