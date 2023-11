Kakvo nas vrijeme očekuje do kraja tjedna? Detalje donosi meteorolog Nikola Vikić-Topić

Jedna oslabljena fronta danas se premještala preko naše zemlje i donijela malo kiše i nešto nižu temperaturu, no to je uglavnom zanemarivo naspram onog što smo imali krajem prošlog tjedna i onog što nam stiže u petak..

Današnja fronta će nastaviti odmicati na istok te slabjeti, tlak zraka će kod nas rasti, što znači da sutra ide stabilizacija, barem kratkotrajna...

U srijedu će još biti umjereno, ponegdje i pretežno oblačno. No već će se razvedravati sa zapada, pa će najviše sunca biti u Istri i Primorju, a najviše oblaka u Slavoniji i na jugu Dalmacije. Tamo još može biti malo kiše ili pokojeg pljuska, a u Dalmaciji i grmljavine. U sjeverozapadnoj Hrvatskoj lokalno će pak biti magle.

Nakon dugog vremena, u srijedu ćemo imati vjetar sjevernih smjerova. U unutrašnjosti slab do umjeren sjeverozapadni, a na obali umjerena do jaka tramontana. Najniža temperatura uglavnom od 5 do 10 stupnjeva, svježije nego danas, Osjetit ćemo tih 3 do 5 stupnjeva manje. Samo će u DAlmaciji i dalje biti oko 15.

Nakon jutarnjih oblaka i magle, a ponegdje i koje kapi kiše, u središnjoj Hrvatskoj, već će se prije podneva razvedravati tako da će nam popodne biti većinom sunčano. Puhat će slab, prolazno i umjeren, sjeverni i sjeveroistočni vjetar koji može činiti malo svježiji osjećaj. Temperatura će inače biti prosječna za doba godine, između 13 i 15 stupnjeva, ali činit će nam se svježe jer smo se već navikli na one iznadprosječne vrijednosti.

Razvedravat će se i u Slavoniji, Baranji i Srijemu, i bit će sve sunčanije, iako će ovdje to ići malo sporije, dulje će se zadržavati oblaci, osobito na istoku, pa tamo još sredinom dana može pasti koja kap kiše. Puhat će slab do umjeren vjetar, sjevernih smjerova, uz temperaturu od 13 do 15.

Već tijekom jutra će se razvedravati i u Istri, Primorju, Gorskom kotaru i Lici, pa će poslijepodne biti većinom sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku pri čemu može biti ponekog lokalnog pljuska, no to će biti rijetko i kratkotrajno. Puhat će slaba do umjerena tramontana, ponegdje i bura. Temperatura, na obali oko 17, a u gorju unutrašnjosti Istre 10 do 15.

I u Dalmaciji još tijekom prijepodneva smanjenje naoblake, pa će poslijepodne posvuda zavladati sunce. Puhat će umjerena, prema otvorenom moru i jaka tramontana, i bit će svježije nego danas, najviše između 16 i 19 Celzijevih stupnjeva.

Tri dana kopno

U četvrtak će u unutrašnjosti biti pretežno sunčano, ali ujutro prilično hladno, mjestimice uz maglu i mraz! Poslijepodne će sa zapada stizati sve više oblaka, pa u Gorskom kotaru već može pasti malo kiše. Zatim u petak te u subotu ujutro pretežno oblačno, s povremenom kišom. A u subotu popodne postupno razvedravanje i prestanak oborine. Vjetar će biti slab do umjeren, u početku opet južnih smjerova, potom u subotu sjevernih. I svakim će danom, uz to, biti malo hladnije....

Tri dana more

I na obali u četvrtak većinom sunčano, ali u drugom dijelu dana i navečer uz više oblaka, pa će na sjeveru pasti malo kiše. U petak i u prvom dijelu subote umjereno do pretežno oblačno, često uz kišu, a lokalno i izražene pljuskove s grmljavinom. Zatim u subotu od sredine dana razvedravanje. Puhat će umjereno do jako jugo i oštro, najjače u petak. Zatim u subotu Okreće na tramontanu. Postupno će biti malo svježije.

Sve u svemu, pred nama su dva stabilnija i sunčanija dana. I u njima može biti kiše, ali ona će padati samo rijetko, sporadično i u malim količinama. Zatim u petak, novo jače pogoršanje, nova fronta koja će donijeti puno kiše, najviše ponovno – na obalu...

