Kad će konačno pravo ljeto? Doznajte u prognozi meteorologa Ivana Čačića

Sa središnjeg Sredozemlja prema našoj zemlji ponovno jača ciklonalni vrtlog koji nam opet donosi vlažan i nestabilan zrak, a s njime i nove oborine - i to najviše u gorsko područje i Dalmaciju. No, već prema kraju tjedna vrijeme će se posvuda zamjetno stabilizirati, javlja meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.



Još u srijedu ujutro u većini će krajeva biti suho i barem djelomice sunčano - s najviše sunca u istočnim predjelima. Više oblaka očekuje se u gorskom području i u južnom djelu Dalmacije gdje može biti malo kiše i pokojeg pljuska. Vjetar većinom slab. Jedino će ponegdje podno Velebita još ujutro biti umjerene i vrlo jake bure. Najniža temperatura u unutrašnjosti većinom od 11 do 13, a na moru od 17 do 21 Celzijevog stupnja.



U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku i uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša temperatura oko 25 stupnjeva.



U istočnim predjelima djelomice sunčano, uz promjenljivu naoblaku. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak i istočnjak. Najviša temperatura od 24 do 26 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj promjenljivo oblačno i nestabilno, a na Sjevernom Jadranu djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. U gorskom području povremeno kiša ili lokalni pljuskovi i grmljavina koji su ponegdje mogući i na Jadranu osobito na širem riječkom području. U gorju će puhati većinom slab do umjeren sjeveroistočnjak, a na Jadranu prolazno umjereno jugo. Najviša temperatura od 22 do 24, a na moru od 25 od 28 stupnjeva.



U Dalmaciji, osobito poslijepodne, vrlo promjenljivo i nestalno, povremeno uz kišu ili pljuskove i grmljavinu. Prolazno će puhati umjereno jugo. Temperatura od 25 do 28 stupnjeva.



U četvrtak u unutrašnjosti promjenjivo i nestabilno, u gorskom području te na krajnjem istoku mjestimice uz kišu te pljuskove i grmljavinu. U petak sunčanije, no još će na istoku biti malo kiše ili pljuska. U subotu pretežno sunčano, premda se još poslijepodne ne isključuje mogućnost za pokoji pljusak. Puhat će slab i umjeren sjeveroistočnjak, a u subotu sjeverozapadnjak. Temperatura u blagom porastu.



Na Jadranu u četvrtak promjenjivo i nestabilno, mjestimice uz kišu, pljuskove i grmljavinu, osobito u Dalmaciji gdje će na jugu biti i obilnih oborina. Zatim sunčanije, premda će još lokalno biti kiše, pljuskova i grmljavine i to uglavnom u petak ujutro na jugu. Umjereno jugo, najprije na sjevernom dijelu - okrenuti će na buru, koja će ojačati - i u petak - okrenuti na tramontanu, a zatim sjeverozapadnjak. I ovdje temperatura u blagom porastu.



Od nedjelje u većini će krajeva prevladavati sunčano i sve toplije pa će prema sredini tjedna biti i ljetnih vrućina.

