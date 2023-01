Iako traje kalendarska zima, iza nas je dan nalik proljetnome. Hoće li se takvo vrijeme zadržati i tijekom vikenda otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Nakon ovog sunca, u subotu će ipak biti ponešto oblačnije, osobito na zapadu, u gorju i na sjevernom Jadranu. U unutrašnjosti će biti magle, a na istoku i jugu tijekom dana opet najviše sunčana vremena. Od nedjelje će prevladavati utjecaj ciklone koja će se stvoriti nad sjevernom Italijom pa će početkom idućeg tjedna kiše biti posvuda.



U subotu još u polju povišenog tlaka, bez izraženijih fronti u blizini, vrijeme će biti mirno, u prvom dijelu dana i tiho, bez vjetra. Zato će mjestimice biti magle i niskih slojevitih oblaka, poglavito u unutrašnjosti, no može je biti i po kotlinama gorske Hrvatske, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, ali i ponegdje na moru.

Najviše oblaka bit će na sjevernom Jadranu i u gorskom području, a najviše sunčana vremena na istoku i u Dalmaciji, osobito južnije od Splita. Jutarnja temperatura, na kopnu od -2 do 3, a na Jadranu između 6 i 11 stupnjeva.



Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano. Prema večeri će tek zapuhati umjeren jugozapadnjak, a temperatura će biti oko 10 stupnjeva za ranog poslijepodneva, u onom najtoplijem dijelu dana.



U Slavoniji i Baranji očekuje se djelomice ili pretežno sunčano. Bez vjetra, uz temperaturu najčešće 10ak do 12 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu bit će umjereno do pretežno oblačno. Tijekom dana ponegdje malo rosulje ili slabe kiše, izglednije oko Rijeke i u Gorskom kotaru krajem dana kad će tu i zapuhati umjeren jugozapadnjak. Temperatura, u gorju od 6 do 10 stupnjeva, a na moru većinom između 11 i 13.



U Dalmaciji će prevladavati sunčano, poglavito na jugu, odnosno južnije, dok na sjeveru može biti i nešto naoblake, osobito poslijepodne ili prema kraju dana. Neće biti vjetra, neobično mirno sutra na jugu, a u svakom slučaju i neobično toplo uz temperaturu uglavnom od 13 do 16 stupnjeva. Malo svježije, uobičajeno za ovakvu situaciju, bit će u zaleđu.



Mirno vrijeme neće potrajati dugo, u nedjelju već na zapadu ponegdje jak jugozapadnjak, a u gorju na mahove i olujan. U gorju će biti šansi i za malo kiše, kao najava za promjenu vremena koja u većinu kopnenih krajeva stiže u ponedjeljak.

Početkom tjedna posvuda oblačno i povremeno kišovito, dok će u utorak kiše u prvom dijelu dana biti u Slavoniji i gorju. Uz južinu u nedjelju i ponedjeljak prvo toplije, potom u utorak osjetno svježije kad vjetar okrene na sjeverozapadni.



Na Jadranu će idućih dana biti promjenjivo do pretežno oblačno. Kiša, u nedjelju mjestimice na sjevernom dijelu, a u ponedjeljak će potom lokalno biti i obilnije oborine, u obliku jačih pljuskova. U utorak prijepodne kiša će vjerojatno povremeno padati još u Dalmaciji.

Zapuhat će umjereno i jako jugo koje će u ponedjeljak pojačati na vrlo jako i olujno. U utorak okreće na buru i sjeverozapadnjak. Temperatura se na moru neće značajnije mijenjati.



Dinamično vrijeme i meandriranje mlazne struje u višim slojevima atmosfere iznad Europe i Sredozemlja u idućem tjednu bi se moglo u vremenu odraziti kroz nekoliko kišnih epizoda. Za sad izgleda da će to u većini krajeva biti četvrtak i iduća subota. U drugoj polovici tjedna malo svježije, no još uvijek ne i zimski hladno.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.