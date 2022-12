Pao snijeg, stiglo sunce i vedrina, a s vedrim nebom i zimska hladnoća. Temperatura se u minus jutros najviše spustila na Zavižanu gdje je izmjereno -11 stupnjeva, -7 bilo je na Puntijarci, -6 u Pargu, -5 u Delnicama. A noćas bi oko -5 ili niže moglo biti i drugdje u kopnenim krajevima. Detalje donosi Marijo Brzoja.

Uz takvu hladnoću na kopnu u utorak ujutro mjestimice jak mraz, pa svakako vodite računa i da će trebati odmrzavati vjetrobranska stakla. Razmišljajte i o malim životinjama koje se tijekom noći znaju od hladnoće skloniti ispod automobila.

Jutro će biti uglavnom djelomice, na kopnu i pretežno sunčano i ponegdje maglovito, no sa zapada na more vrlo brzo stižu novi oblaci. U noći, a na sjevernom dijelu i ujutro i prijepodne puhat će slaba do umjerena bura, tijekom dana na većini Jadrana u okretanju na jugo.

Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti će biti od -10 do -5, u gorju čak i niža, a na Jadranu, od 1 na sjevernom do 6 stupnjeva na južnom dijelu.



Poslijepodne i krajem dana će se sa zapada pomalo skupljati novi oblaci. No zadržat će se suho. U središnjoj Hrvatskoj bez nekog značajnijeg vjetra, uz dnevnu temperaturu svega stupanj, dva u plusu. Pravi zimski dan, toplo se odjenite. Poglavito navečer.



U Slavoniji i Baranji u utorak većinom pretežno sunčano, a u početku dana i vedro. Zapuhat će umjeren istočni vjetar, a maksimalna temperatura bit će oko 2 stupnja.



Brzo premještanje nove ciklone Sredozemljem, u utorak će i na Jadran donijeti novi oblačni sloj, oblaka će biti i u gorskoj Hrvatskoj, a uglavnom krajem dana moglo bi pasti i malo snijega. Na Jadranu možda malo kiše, no vjerojatnije na jugu. Ovdje na sjevernom dijelu u početku sunce i bura, a potom južina i porast naoblake. Najviša dnevna temperatura očekuje se oko 8 stupnjeva, dok će u gorju cijeli dan biti ispod nule.



U Dalmaciji također oblačnije poslijepodne, a moguće je i malo kiše, izglednije na otvorenom moru i na otocima, no koja kap nije isključena niti uz obalu. Puhat će većinom umjereno jugo, a temperatura će biti oko 10 stupnjeva. Uobičajeno hladnije u zaleđu.

U nastavku tjedna, vrijeme će biti promjenjivo oblačno s oborinama. U srijedu u gorju malo snijega ili vrlo malo kiše ponegdje na kopnu koja se obzirom na jake minuse onda može i smrzavati u dodiru s tlom. Ovih dana zbog moguće poledice valja dodatno pripaziti u prometu. Od četvrtka poslijepodne i navečer oborina će biti u cijeloj zemlji, prije svega kiše, uz osjetno toplije vrijeme i izraženu južinu. Vjetar u petak okreće na sjeveroistočni, a dotok hladnijeg zraka odrazit će se onda na vremenske prilike za vikend.



I na Jadranu će od sredine tjedna biti promjenjivo oblačno, ovdje povremeno s kišom. U četvrtak i petak mogući su i izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. Puhat će umjereno i jako jugo i oštro, a u petak će potom okrenuti na buru. Krajem tjedna i na moru osjetno toplije.

No toplina neće potrajati dugo. Naime, dotok hladnijeg zraka s Europskog kontinenta koji nam stiže već u petak brzo će nas ponovno rashladiti. To znači i da za vikend ponovno idemo u debele minuse, ali i da bi ova kiša postupno prelazila u snijeg, pa bi u subotu u prvom dijelu dana u kopnenim krajevima ponovno mogle lepršati pahulje. Baš kao što je to bilo sinoć. Ledeni vikend zato bit će idealan za adventske radosti.

