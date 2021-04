U Hrvatsku stiže promjena vremena. Srećom, neće biti nalik hladnim zimskim danima, ali hladnija od proljetnog prosjeka u svakom slučaju.

Dolazi nam promjena vremena, i to prvo u kopnene krajeve, a onda će se proširiti i na jug zemlje. Ne očekuju se neke velike količine oborina, lokalno može biti jačeg pljuska i grmljavine, no uglavnom ne dugotrajno.

Brzo će se razvedravati, ali iza ovog sustava ostat će prilično svježe. Jedan ozbiljniji val hladnoće moguć je sredinom idućeg tjedna, tako da znate da ćete ponovno zatrebati i deblje jakne na koji dan.

Zima doista zna ošinuti i u travnju, ponekad i u svibnju, no takvi prodori uglavnom nisu dugotrajni. Vrijeme kod nas već je polako pod utjecajem doline sa sjeveroistoka, idućih sati bit će nestabilno, no iza će odmah malo ojačati greben pa će se brzo i razvedravati. Al će biti hladnije.

Umjereno i pretežno oblačno zadržat će se i u prvom dijelu dana. I dalje će biti i kiše i pljuskova, prijepodne ipak češće na jugu. U najvišem gorju moguće je i malo snijega. Sredinom dana u središnjim predjelima i na sjevernom Jadranu prestanak oborine i djelomično razvedravanje.

Zapuhat će vjetar sa sjevera, na sjevernom Jadranu jaka bura s olujnim udarima, dok će u većem dijelu Dalmacije prijepodne još puhati jugo. Temperatura na kopnu od tri do osam, a na moru od devet do 13 stupnjeva.

Poslijepodne već sunčanije, uglavnom bez oborine, ali vjetrovito i prohladno. Nakon današnjih 20-ak, sutra svega 12 ili 13 stupnjeva.

Slično će biti i u Slavoniji. Poslijepodne barem djelomice sunčano, vjetrovito i prohladno. Hladniji zrak stiže nam sa sjevera pa će najviša dnevna temperatura biti tek oko 12 stupnjeva.

Razvedravat će se od sredine dana i na sjevernom Jadranu, a poslijepodne i u gorskoj Hrvatskoj. U gorju sjeveroistočnjak, na moru jaka bura s olujnim udarima, širit će se prema jugu. Do 10 stupnjeva u planinskom dijelu i oko 15 na sjevernom Jadranu u najtoplijem dijelu dana.

U Dalmaciji je pokoji pljusak moguć i poslijepodne, osobito južnije, no i ovdje će se postupno razvedravati. S vedrinom, do kraja dana okrenut će na buru. Temperatura, ovdje većinom između 14 i 17 stupnjeva. S burom će kasnije ipak malo osvježiti.

U nedjelju je moguće još malo kiše, rijetko, no uz sjeverac bit će prohladno, oko 10 stupnjeva. Ponedjeljak je sunčaniji i topliji, južina, u zraku oko 15 stupnjeva, no to je opet i najava nove promjene vremena koja će po svemu sudeći biti još jača i intenzivnija.

U utorak moguć je snijeg, i to ne samo u gorju. Ipak, kad je riječ o snijegu, doista treba pričekati još koji dan sigurnije prognoze.

Na Jadranu u nedjelju i ponedjeljak pretežno sunčano, ali drugačije. U nedjelju po buri, u ponedjeljak po jugu. U utorak promjenjivo, s mjestimičnim oborinama, uglavnom kišom, no na sjevernom Jadranu može biti i snijega nošenog burom.

Zvuči kao rečenica iz zimskih prognoza, ali nije. Mada je po kalendaru proljeće, sredinom slijedećeg tjedna posvuda će biti prilično zima.