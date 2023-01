Putujete li kroz gorske krajeve, na snazi su zimski uvjeti, pa je posebno važno brzinu i način vožnje prilagoditi uvjetima na cesti, paziti na udaljenost između vozila i svakako ne krenuti na put bez zimske opreme. Snijeg će u Gorskom kotaru nastaviti padati, a prema kraju tjedna može ga biti i u nizinama. Više donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme ujutro, s oborinama i to obilnijima na Jadranu te u predjelima uz Jadran. U Gorskom kotaru uglavnom i snijeg. Izdana su Meteoalarm upozorenja, zbog lokalno izraženijih pljuskova s grmljavinom, potencijalno obilne oborine te vrlo jakog i olujnog južnog i jugozapadnog vjetra. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti do 5, a na Jadranu od 7 do 12 stupnjeva.

Kiša na kopnu češće poslijepodne: veći dio dana puhat će jugozapadnjak, a poslijepodne samo prolazno sjeveroistočni vjetar. Temperatura uglavnom između 5 i 10 stupnjeva.



Većinom oblačno i također kišovito zadržat će se i u Slavoniji i Baranji. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni, temperatura oko 10 stupnjeva.

U Lici i na sjevernom Jadranu padat će kiša, u Gorskom kotaru i snijeg. Pri tom oborina lokalno može biti obilnija, na moru uz izraženije pljuskove praćene grmljavinom. Puhat će većinom umjeren i jak, ponegdje na mahove i olujni južni i jugozapadni vjetar. Temperatura, u gorju od 3 do 7, a na sjevernom Jadranu od 8 do 13 stupnjeva.

Slično i u Dalmaciji samo uz južinu toplije. I ovdje može biti obilne kiše u obliku pljuskova s grmljavinom. Puhat će umjeren i jak jugozapadni, potom južni vjetar koji poslijepodne i navečer mjestimice može dosegnuti i olujnu jakost. Stoga je i upozorenje za jug zemlje na najvišoj, crvenoj razini. Temperatura će biti od 11 do 16 stupnjeva.

Promjenjivo i pretežno oblačno vrijeme nastavit će se i dalje u unutrašnjosti. U srijedu kiša, a potom od četvrtka uz zahladnjenje bit će i snijega. Uz gorske krajeve u drugoj polovici tjedna snijega bi moglo biti i u nizinama. Vjerojatno, ne mnogo. Jugozapadnjak će oslabjeti u srijedu do kraja dana, a u četvrtak i okrenuti na sjeveroistočnjak koji će u petak pojačati. Uz pojačan sjeverni vjetar, a osobito uz nižu temperaturu zraka, i osjet hladnoće krajem tjedna bit će više izražen.

Na Jadranu još u srijedu može biti obilnije kiše, te izraženijih pljuskova, poglavito u Dalmaciji, no potom će oborina biti rjeđa, a krajem tjedna uz zahladnjenje i buru postoji šansa i za lepršanje pahulja na sjevernom Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije. Naime u srijedu još oštro i lebić, potom će u četvrtak vjetar oslabjeti, a krajem dana na sjevernom dijelu zapuhat će bura. U petak u jačanju. S burom i na moru pred vikend hladnije.

A vrijeme za vikend bit će također promjenjivo oblačno, vjerojatno i povremeno s oborinama, a sve češće će to biti upravo snijeg. Hladnoća koja će početi pritjecati u četvrtak, a uz sjeverni vjetar i nastaviti u petak, zadržat će se u našim krajevima neko vrijeme. Baš kako bi zimi trebalo biti.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.