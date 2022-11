U subotu je od vremena bilo svega po malo. Ujutro magla, mjestmice je bilo i malo kiše, pa sunce, a sve skupa najviše oblaka. Što nam donose idući dani prognozira meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Najveći dio zemlje će i u nedjelju biti pod prevladavajućim utjecajem polja visokog tlaka, što će se odraziti i u vremenskim prilikama. No pretežito visinska ciklona koja nam stiže s istoka, na Jadranu će se vidjeti i u polju vjetra, a donijet će i kišu, ponegdje na more i pljuskove s grmljavinom. Centar će se s juga Jadrana premještati relativno brzo pa će se tako mijenjati i vrijeme, javlja Darijo Brzoja.

U nedjelju ujutro u unutrašnjosti pretežno oblačno, ponegdje s maglom, lokalno moguće i uz vrlo slabu rosulju. Na sjevernom Jadranu djelomice sunčano i burno, a u Dalmaciji promjenjivo oblačno. Oblačnije na jugu gdje će već biti kiše, a moguće i pljuskova s grmljavinom. Stoga i ova upozorenja. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 2 do 6, a na Jadranu većinom od 10 do 15 stupnjeva.



U središnjoj Hrvatskoj i poslijepodne većinom oblačno, lokalno još može biti magle i rosulje ili čak vrlo slabe kiše. Sjevernije uglavnom i sunčana razdoblja. Malo sjeveroistočnog vjetra uz koji će biti prohladno. Temperatura oko 10 stupnjeva.

U Slavoniji i Baranji poslijepodne će prevladavati sunčano, zapadnije uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjeren istočni, temperatura 11 ili 12 stupnjeva.

Saldo sinoćnjeg Martinja: Troznamenkasti broj pijanih za volanom, jedna osoba teško ozlijeđena, a jedna smrtno stradala



U gorju tijekom dana može pasti malo kiše, a do večeri uz povećanu naoblaku moguće mjestimice i na sjevernom Jadranu. Puhat će bura, potom će navečer okrenuti na jugo i južni vjetar. Temperatura na moru od 15 do 19, a u gorju 8 ili 9 stupnjeva.



U Dalmaciji u nedjelju nekako najpromjenjivije. Ujutro sunčana razdoblja na sjevernom dijelu, a na jugu pljuskovi. Sredinom dana su sve veće šanse za pljuskove upravo na sjeveru, dok na jugu prema večeri slijedi razbijanje naoblake. Sve to pratit će i okretanje vjetra koji u dijelu dana može biti jak i olujan. S juga će se više jačati upravo jugo i na sjevernom dijelu poslijepodne zamijeniti buru. Najviša dnevna temperatura očekuje se oko 18 stupnjeva.



I u prvoj polovici idućeg tjedna vrijeme će u kopnenim krajevima biti promjenjivo oblačno. Ujutro u nizinama često magla koja se može i dulje zadržati. Tako je moguća i slaba rosulja. Uz jače naoblačenje u srijedu će u gorju pasti malo kiše. A prema sredini tjedna uz južinu opet i nešto toplije. No toplina neće potrajati.



I na Jadranu idućih dana promjenjivo oblačno, ovdje pak mjestimice s kišom, iako većinom slabom i kratkotrajnom. Na sjevernom Jadranu u srijedu može biti ponekog pljuska. Puhat će umjereno jugo, u utorak jugozapadnjak u srijedu ponovno jugo u jačanju. I ovdje s jugom u srijedu malo toplije.



Čini se da nas i u drugoj polovici tjedna očekuje nestabilno, većinom oblačno ili promjenjivo oblačno vrijeme. Realna je mogućnost i za oborine, no uz sve ovo, postoje šanse i za jače, ili barem umjereno zahladnjenje.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.