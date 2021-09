Nakon dosta sunčane prve polovice rujna, stiglo nam je jedno promjenjivije razdoblje, potvrdio je meteorolog Darijo Brzoja. I dok se atmosfera još nije u potpunosti odlučila hoće li nam u zadnjem tjednu vratiti još mrvicu ljeta, gotovo je sigurno da će u ovom idućem, predzadnjem vrijeme biti promjenjivo, svježije, primjerenije jeseni, pokazuje vremenska prognoza, a na početku svakako i nestabilnije.

Čeka nas još jedna jača kišna epizoda pa u nedjelju navečer i u noći na ponedjeljak može biti obilnijih oborina. Ujutro u kopnenim krajevima djelomice sunčano, svježe, mjestimice uz mogućnost magle. Na Jadranu te u predjelima uz Jadran promjenjivije, povremeno uz kišu ili pokoji pljusak. Na moru će zapuhati umjereno jugo i južni vjetar. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a na Jadranu većinom između 16 i 21 stupanj, kaže meteorolog Darijo Brzoja.

Na kopnu će se skupljati oblaci. Sredinom dana u središnjoj Hrvatskoj malo kiše, prvo u Pokuplju i Posavini, a potom je moguća i drugdje. Navečer i u noći na ponedjeljak može biti i obilnija. Temperatura će biti oko 21, 22 stupnja.

I u Slavoniji i Baranji poslijepodne više oblaka, a zapadnije u regiji uglavnom, od sredine dana može biti i nešto kiše. Temperatura od 21 do 24 stupnja.

Na sjevernom Jadranu, ali i u gorskoj Hrvatskoj promjenjivo oblačno i nestabilno. Mogućnost za kišu i pljuskove stoji cijeli dan, a poglavito navečer te u noći na ponedjeljak kad kiša može biti obilnija, a moguće je i grmljavinsko nevrijeme. Puhat će jugo i jugozapadnjak. Temperatura, u gorju od 18 do 21, na moru većinom između 23 i 26 stupnjeva.

Toplo će biti i u Dalmaciji, većinom od 23 do 26. Inače i ovdje više-manje cijeli dan nestabilno, no uglavnom uz malo kiše ili pokoji pljusak. Rijetko gdje izraženiji. Puhat će umjereno jugo. Temperatura mora još uvijek zadovoljava kriterije za kupanje, 22 do 24 stupnja, dovoljno je i većini još uvijek ugodno.

U ponedjeljak će na kopnu većinom prevladavati oblačno te i dalje povremeno kišovito vrijeme. Ali i još svježije. Nemojte se iznenaditi ako uz ovo oblacima prošarano nebo, i temperatura dobar dio tjedna bude ispod dvadeset stupnjeva. Mada će već u utorak biti sunčanije.

Na Jadranu također u ponedjeljak nestabilno, uglavnom prijepodne kad još može biti pljuskova, izraženije kiše ili kakvog grmljavinskog nevremena. I to najvjerojatnije na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana. Potom sunčanije i suho. Zapuhat će umjerena, podno Velebita i jaka bura, a prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Od utorka jutra svježija, a danju i dalje toplo.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr