Je li kiša konačno iza nas? Meteorolog Nikola Vikić Topić otkriva kakvo nas vrijeme očekuje

Nakon tjedan dana kišovitijeg i hladnijeg vremena, kreće nam postupna stabilizacija. U četvrtak će biti manje oblaka i kiše, osobito u popodnevnim satima. Fronte će se odmaknuti od Hrvatske, a tlak zraka će značajnije rasti što je početak dominacije stabilne anticiklone.

Ujutro će još biti promjenjivo do pretežno oblačno. Najviše Sunca u Slavoniji i Dalmaciji. U Slavoniji će pri tome ostati suho, dok su u Dalmaciji mogući kraći, lokalni pljuskovi. Znatno veća mogućnost za pljuskove i grmljavinu je u Istri i Primorju gdje će biti pretežno oblačno.

Dosta oblaka bit će još i u središnjoj Hrvatskoj te u Gorskom kotaru i Lici, povremeno uz kišu, u gorju i malo snijega.

Vjetar će u većini zemlje biti slab, samo će na sjevernom Jadranu puhati umjerena do jaka bura.

Najniža temperatura između 0 i 4, a na obali od 7 do 9. Dakle, još jedno svježe i hladno jutro je pred nama...

Poslijepodne će se u središnjoj Hrvatskoj djelomično razvedravati, osobito nakon 16 sati. No, povremeno može pasti još malo kiše, ona je pak vjerojatnija u prvom dijelu poslijepodneva. Prolazno će zapuhati slab do umjeren sjeverac, zbog čega će biti svježe uz temperaturu od 11 do 13 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu poslijepodne će biti malo oblačnije nego ujutro. Sredinom dana su mogući i pljuskovi, no oni će biti samo lokalni i kratkotrajni, a onda će se kasno popodne i navečer i ovdje razvedravati. Puhat će slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova. Temperatura između 12 i 15 Celzijevih stupnjeva.

U Istri i Primorju poslijepodne će se razvedravati, uz sve više Sunca, a kiša i pljuskovi bit će sve rjeđa pojava, iako se ne mogu isključiti, lokalno su i dalje mogući, osobito u prvi popodnevnim satima.

Kako će se jedan manji ciklonalni centar nalaziti upravo ovdje, na moru, tako će vjetar biti promjenjiv. Bit će i bure i tramontane i juga. Najviša temperatura oko 14.

U Gorskom kotaru i Lici ostaje većinom oblačno cijeli dan. I poslijepodne je moguće malo kiše. Uz temperaturu od 8 do 10 stupnjeva.

U Dalmaciji će i drugi dio dana biti djelomice do pretežno sunčan. Lokalno uz poneki kratak pljusak, no to neće biti česta pojava. I vjerojatniji su ti pljuskovi u zaleđu.

Vjetar će biti slab do umjeren, promjenjiva smjera, iako će prevladavati jugo. Dalmacija će u četvrtak biti najsunčaniji, ali i najtopliji dio Hrvatske, s temperaturom između 15 i 17 Celzijevih stupnjeva.

Za vikend ćemo imati sve više sunca, i sve višu temperaturu. U petak će ujutro lokalno biti magle, ponajprije u središnjoj Hrvatskoj, dok će danju biti sunčano i osjetno toplije nego sutra. Zatim, u subotu još toplije i većinom sunčano, ali poslijepodne su na zapadu mogući kraći, lokalni pljuskovi. Nedjelja zato sunčana, suha i vrlo topla.

Na Jadranu u petak i subotu još pomalo promjenjivo, mjestimice s kratkotrajnom kišom, osobito na sjevernom dijelu. Puhat će slabo do umjereno jugo. Potom, u nedjelju sunčano i toplo, s malo maestrala. Temperatura će i ovdje rasti. Od 17 u petak, do 23 u nedjelju.

U četvrtak i petak još će biti promjenjivo, a ponegdje i pretežno oblačno, povremeno uz malo kiše. Ona je moguća u cijeloj zemlji, no bit će samo lokalna i kratkotrajna, dok je generalna tendencija sljedećih dana - stabilnije, sunčanije i toplije vrijeme. Osobito za vikend.

