Odlično vrijeme za otići na godišnji odmor: Nikola-Vikić Topić otkriva do kada neće biti kiše

Počela je stabilizacija vremena. Tlak zraka u velikom je dijelu kontinenta porastao i uskoro će zapadnom, središnjom i dijelom južne Europe zavladati anticiklona, dok će se ciklone i fronte premještati daleko sjevernije. U tim uvjetima možemo očekivati puno sunčana vremena, a uskoro i rast temperature.



U četvrtak će ujutro u cijeloj zemlji biti sunčano, često i vedro, ali i pomalo vjetrovito. Osobito na obali gdje će puhati bura, najjače ovaj tjedan bit će umjerena do jaka, pod Velebitom i olujna, no onda će sredinom dana početi slabjeti. Na kopnu će pak puhati slab do umjeren sjeverac. Minimalna noćna temperatura bit će od 15 do 18, a na obali od 24 do 26.



I poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti sunčano, ali ne više i vedro. Stvarat će se grudasti oblaci, dnevnog razvoja, najviše oko planina. Ipak, vjerojatnost za pljusak je jako mala. Puhat će slab sjeverac i neće biti vruće, uglavnom oko 27 Celzijevih stupnjeva.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu, slično kao i na zapadu, znači sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Pri tome postoji mala mogućnost za kratak lokalni pljusak, ponajprije oko požeškog gorja. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadni. Sredinom dana će biti malo vjetrovitije, a temperatura, od 27 do 29.

U Istri, Primorju i gorju drugi dio dana također sunčan uz malu do umjerenu naoblaku. Više će tih oblaka biti u Gorskom kotaru, Lici i unutrašnjosti Istre, pa tamo postoji mala mogućnost za kratak pljusak. Predvečer će se zatim posvuda razvedravati.

Što se tiče vjetra, i dalje će puhati bura, ona će malo oslabjeti sredinom dana, a zatim će navečer ponovno jačati, osobito pod Velebitom gdje će biti jaka. Drugdje uglavnom umjerena. Temperatura će biti malo niža nego danas, većinom do 29 ili 30 na obali te ugodnih 22 do 25 u gorju.



U Dalmaciji će i popodne ostati većinom vedro, samo prolazno uz malo oblaka. Bura će oslabjeti, i sredinom dana će zapuhati maestral, a zatim navečer, nakon 20 sati, ponovno bura. Tad će biti uglavnom umjerena, tek ponegdje i jaka. Dan će biti vruć, s maksimalnom temperaturom između 30 i 33.



Sunčevo UV zračenje od sutra će ponovno biti jače. UV indeks bit će visok, a na jugu i vrlo visok zbog manje oblaka.

Vrijeme sljedeća tri dana

U petak i za vikend na kopnu će biti sunčano te ponovno vruće. Svakim će danom biti malo toplije. U petak 30, u subotu 32, a u nedjelju i do 34. Noći će ipak još biti vrlo ugodne za spavanje s temperaturom od 15 do 18.



Na Jadranu će sljedećih dana biti pretežno vedro, uz obilje sunca. Ujutro će puhati burin, a danju maestral, oboje slabi do umjereni. Temperatura će rasti. Dnevna će biti između 31 i 34, a noćna i ranojutarnja oko 23.



Do kraja će tjedna u cijeloj zemlji biti sunčano, što će pratiti rast temperature. U četvrtak će još biti ugodno, a zatim od petka posvuda ponovno vruće. Uz to, sutra će još puhati jaka bura, a potom od petka maestral.

