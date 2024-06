Dolazi nestabilnije, ali manje vruće vrijeme: Detalje otkriva Nikola Vikić-Topić

Atmosfera naših krajeva i dalje je nestabilna. Iznad Italije nalazi se jedna visinska ciklona, a u prizemnim slojevima imamo frontu u blizini. Oboje nam osigurava vlagu i nestabilnost, tako da su i u ponedjeljak mogući lokalni pljuskovi.



Ponedjeljak ujutro će biti djelomice sunčano, s malom do umjerenom naoblakom. Samo u Gorskom kotaru, Lici i Posavini, pretežno oblačno, pa je tamo najveća mogućnost za kišu. Prolazna kiša ne može se isključiti niti drugdje na kopnu, a poneki pljusak moguć je i na sjevernom Jadranu, osobito na otocima.

Bit će dosta vjetrovito, ali ugodno. Danas je na obali sjevernog Jadrana zapuhala bura, i ona će noćas jačati, pa će u ponedjeljak ujutro biti jaka i olujna, najjača pod Velebitom. U Dalmaciji slabija, tamo će biti još i maestrala. Dok će na kopnu puhati umjeren sjeveroistočnjak.

Najniža temperatura od 16 do 18 u unutrašnjosti, te oko 23 na obali.



Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano, uz umjerenu naoblaku. Rijetko može pasti poneki pljusak, ponajprije na jugu, dok će više sunca biti na sjeveru, u Zagorju, Međimurju i Podravini. Vjetar slabiji nego danas, i dalje sjeveroistočni, a temperatura oko 28.



U Slavoniji promjenjivo oblačno, sa sunčanim razdobljima, i to više nego ujutro. Lokalno su ipak mogući kraći pljuskovi. Najvjerojatnije duž Posavine. Vjetar će biti slab sjeveroistočni. A temperatura, kao i danas, do 28, 29.



U Istri i Primorju promjenjivo oblačno, uz više sunca nego prijepodne, i samo malu mogućnost za kratak pljusak. I dalje će puhati bura, ali slabija nego ujutro, uglavnom umjerena. Samo će pod Velebitom biti jaka. Najviša temperatura oko 28.

U Gorskom kotaru i Lici pretežno oblačno, iako će biti više sunca nego ujutro, no i dalje je moguće malo kiše. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar i bit će ugodno, do najviše 23.



U Dalmaciji sunčano i vruće, uz malo oblaka. Na obali će pri tome ostati uglavnom suho, samo je mala mogućnost za kratak pljusak na sjeveru, dok su u unutrašnjosti pljuskovi i grmljavina izgledniji, osobito uz granicu s Bosnom i Hercegovinom. Na sjeveru će puhati bura, drugdje maestral. Temperatura oko 30.

Vrijeme naredna tri dana

Utorak i srijeda isto promjenjivi i nestabilni. Bit će tu sunčanih razdoblja, ali lokalno i pljuskova te grmljavine, ponegdje i jače izraženih.

U četvrtak će oni uglavnom izostati, pa će u većini predjela ostati suho. Što se tiče temperature, ona će biti oko 28 stupnjeva u najtoplijem dijelu dana, dakle pomalo vruće, ali ne ekstremno. Vjetar slab do umjeren, sjevernih smjerova, pa će zrak biti čist.



Na obali djelomice do pretežno sunčano. No, povremeno su i ovdje mogući pljuskovi i grmljavina. U utorak na sjeveru, a u srijedu i u Dalmaciji, no to će sve biti lokalno i brzoprolazno.

U utorak će još biti bure, ali slabije nego sutra, a zatim ponovno ide maestral. Temperatura prosječna za doba godine, oko 30 danju.



Tjedan koji je pred nama većinom će biti sunčan. Samo lokalno i povremeno uz pljuskove. Veća mogućnost za njih je na kopnu i to osobito u prvoj polovini tjedna. Bit će ugodnije i manje vruće.

