Već od jutra, u velikom dijelu zemlje sunčano, na Jadranu i pretežno vedro. Više oblaka tek u Slavoniji, mjestimice uz malo kiše. Više doznajte u vremenskoj prognozi meteorologa Nikole Vikića-Topića.

U središnjoj Hrvatskoj sunčano, ali uz malo više oblaka nego ujutro. I dalje ostaje vjetrovito uz umjeren sjeverac. Najviša temperatura oko 19 stupnjeva.

Poslijepodne u Slavoniji razvedravanje, sve više sunca, no i dalje uz malu mogućnost za poneki pljusak, ponajprije na istoku Posavine, Baranje te u Srijemu. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a temperatura će biti između 17 i 20 stupnjeva.

U Istri, na Kvarneru, u Gorskom kotaru i Lici sunčano, ali vjetrovito. Bura će sredinom dana oslabjeti na umjerenu, no predvečer ponovno jača na jaku, pod Velebitom i olujnu. Na obali će temperatura biti oko 21, pa će, unatoč buri biti ugodno. U gorju od 15 do 17 stupnjeva.

Sunčano i vjetrovito i u Dalmaciji, uz vedro nebo ili tek malo oblaka. Puhat će umjerena, navečer i jaka bura, a temperatura će biti oko 22, malo niža samo u unutrašnjosti.

Idućih će dana na kopnu biti sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku, no zatim u nedjelju kasno poslijepodne te osobito navečer, na zapadu postoji mogućnost za pljuskove s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak i istočnjak. Temperatura se neće znatnije mijenjati, jutra će biti svježa, oko 5 stupnjeva, a dani topli, oko 20.

Na Jadranu sunčano uz malo oblaka te ugodno toplo. Bura će u petak slabjeti, a za vikend će puhati maestral. Jutarnja će temperatura biti oko 13 stupnjeva, a poslijepodnevna oko 22.

