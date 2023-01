I dalje se nastavlja razmjerno toplo vrijeme povremeno s kišom, a u gorskom području između kišnih epizoda postoje naznake i za snijeg. Detalje donosi meteorolog Ivan Čačić.

Glavnina ciklonalnih aktivnosti i dalje se zadržava daleko od naših krajeva na sjeverozapadu i sjeveru kontinenta. Južnije od tog područja prema našoj zemlji povremeno će u naše krajeve stizati vlažan i razmjerno topao oceanski zrak. Jedan takav prodor očekujemo u četvrtak u noći i ujutro, drugi od petka na subotu, a treći – najizraženiji – u drugom dijelu i potkraj nedjelje s kojim će u prvoj polovici tjedna biti dosta oborina.



U noći i ujutro u većini će krajeva prevladavati oblačno mjestimice s kišom, a u gorju i snijegom. Oborina će biti prije svega u zapadnim i središnjim predjelima te na Sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab, a na Jadranu mjestimice umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od -1 do 3, na moru od 3 do 8 Celzijevih stupnjeva.



Prijepodne u središnjoj Hrvatskoj prestanak kiše i kidanje naoblake pa će u većem dijelu dana prevladavati sunčano. Najviša temperatura od 7 do 10 stupnjeva.



U istočnim predjelima, još će prijepodne ponegdje biti malo kiše. Poslijepodne

osobito u zapadnoj Slavoniji barem djelomice sunčano, a više oblaka još će biti u Podunavlju. Poslijepodne temperatura od 5 do 8 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu prijepodne postupan prestanak oborine i kidanje naoblake, pa će poslijepodne posvuda prevladavati sunčano. Vjetar u unutrašnjosti slab, a na moru će puhati slab do umjeren sjeverac i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 6 do 8, na Jadranu od 9 do 14 stupnjeva.



Na sjeveru Dalmacije još u početku može biti malo kiše, a zatim se očekuje razvedravanje, pa će posvuda prevladavati sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Poslijepodne temperatura većinom od 11 do 14 stupnjeva.



Sljedećih dana u unutrašnjosti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima i pretežno suho. Ujutro mjestimice magla koja bi se u subotu mogla i dulje zadržati. Malo kiše, a u najvišem gorju i snijega, ponegdje će pasti u noći od petka na subotu. Potkraj nedjelje i u noći na ponedjeljak jači porast naoblake, a zatim kiša i to najprije u gorskom području. Dnevna temperatura u porastu.



Na Jadranu djelomice sunčano s najviše sunčanih razdoblja na jugu Dalmacije. Više oblaka bit će povremeno na sjevernom dijelu Jadrana gdje će u noći od petka na subotu mjestimice pasti malo kiše. Novo jače naoblačenje, a zatim kiša očekuje potkraj nedjelje i u noći na ponedjeljak kad će zapuhati umjereno i jako ponegdje i olujno jugo.

U prvom dijelu sljedećeg tjedna posvuda vrlo kišovito, najviše u ponedjeljak i utorak, kad se ponegdje očekuje i veća količina oborine, osobito u gorskom području, gdje će biti i snijega, te na Jadranu.

