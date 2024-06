Dobro se pripremite za idući tjedan: Koliko će skočiti živa u termometru zna meteorolog Dnevnika Nove TV

Nalazimo se u prostranom polju izjednačenog tlaka zraka u kojem prevladava polje vedrine. U nedjelju, zbog blizine fronte sjevernije od nas, uglavnom na zapadu zemlje ovu vedrinu u manjoj mjeri može narušiti pokoji jači razvoj oblaka uz kratkotrajnu kišu ili pljusak.



U nedjelju ujutro u većini krajeva pretežno sunčano. Jedino u noći i ujutro na širem riječkom području može biti malo kiše. Vjetar u unutrašnjosti uglavnom slab, a na moru slab do umjeren jugozapadnjak i jugo. Najniža jutarnja temperatura većinom od 11 do 16, na Jadranu između 16 i 21 Celzijeva stupnja.



U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj prevladavat će sunčano. Samo ponegdje uz jači razvoj oblaka može biti pokojeg pljuska, posebice uz granicu sa Slovenijom. Vjetar slab. Poslijepodne vrlo toplo uz najviših 27 ili 28 stupnjeva.

Pročitajte i ovo Mala škola prognoze Ekstremne vrućine bitno utječu na naše zdravlje: Znanstvena zajednica je pred velikim izazovom



U istočnim predjelima pretežno sunčano, i vrlo toplo, ponegdje i vruće uz temperaturu i do 30 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj barem djelomice sunčano. U Gorskom Kotaru poslijepodne može biti pokojeg pljuska. Na Sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano. Samo ponegdje na sjeveru Istre poslijepodne postoji mala mogućnost za pokoji pljusak. Puhat će većinom slab do umjeren jugozapadnjak. Najviša temperatura od 24 do 29 stupnjeva.



U Dalmaciji sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće uz slabo do umjereno jugo. Najviša temperatura ponegdje u unutrašnjosti do 31 stupnja.



Temperatura površine mora je od 23 do 25 stupnjeva, a vrlo je izvjesno da će u slijedećim danima more biti sve toplije.



Više sunca i topline znači i više opasnog UV zračenja čiji će indeks u nedjelju posvuda biti visok, ponegdje i vrlo visok.

Pročitajte i ovo JEDNOSTAVNO Pijete li dovoljno vode? Uštipnite kožu na ruci i brzo ćete saznati



Slijedećih dana u unutrašnjosti većinom sunčano, a od utorka vedro i vruće. Jedino je u ponedjeljak poslijepodne moguć poneki pljusak i to prije svega prema istoku zemlje. Vjetar većinom slab.



Na Jadranu većinom sunčano, a vjetar slab do umjeren. Samo još na jugu u ponedjeljak u noći i ujutro može biti pokojeg pljuska. Od utorka vedro i vruće.



Po svemu sudeći, u nastavku tjedna slijedi dosta sunca i vrućine, osobito u drugom dijelu tjedna kad će najviša temperatura u mnogim mjestima uvjerljivo prelaziti 35 stupnjeva.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.