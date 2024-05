Vrijeme narednih dana obilježit će smjenjivanje sunca i kiše: Više otkriva meteorolog Brzoja

Prati nas vrlo tipično i za drugu polovicu svibnja uobičajeno vrijeme: sunčana razdoblja prekidaju povremeni pljuskovi. Razlog je teško vidjeti iz prizemne sinoptičke karte, s obzirom na to da se nalazimo u polju izjednačenog ili tek malo sniženog tlaka, dok u blizini nema izraženih frontalnih sustava.

Tako će biti sve do utorka. U višim slojevima atmosfere pak, u jugozapadnoj struji pritječe nam povremeno vlažan, nestabilan zrak i vrlo mali atmosferski poticaji i dalje bit će dovoljni za stvaranje grmljavinskih oblaka.



U nedjelju ujutro očekuje nas uglavnom djelomice sunčano jutro, ponegdje možda promjenjivije, no svakako uz sunčana razdoblja. Vjetar slab, mjestimice na Jadranu do umjereno jugo i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 9 do 14, a na moru 15ak do 19 stupnjeva.



Poslijepodne, u središnjoj Hrvatskoj mjestimice jači razvoj oblaka pri čemu su mogući i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženiji. Najviša dnevna temperatura očekuje se između 24 i 27 stupnjeva.



I u Slavoniji i Baranji poslijepodne će biti nestabilno i promjenjivije pa ne možemo isključiti mogućnost za pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab, a temperatura od 25 do 27 stupnjeva.

I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu dan će početi uz dijelom vedro vrijeme, no poslijepodne će uz jači razvoj oblaka, osobito u gorju biti grmljavinskih pljuskova, iako poneki može pasti i na moru, a izglednije u unutrašnjosti Istre.

Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a temperatura će biti od 20-ak stupnjeva u gorju do 25 na obali i otocima sjevernog Jadrana.



U Dalmaciji u nedjelju promjenjivo i nestabilno. Kiša, pljuskovi i grmljavina očekuju se uglavnom u drugom dijelu dana. Lokalno mogu biti izraženiji. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a temperatura će biti od 23 do 26 stupnjeva.



More sve češće mjeri 20 stupnjeva, nije osobito toplo, no kupati se može. Za vrijeme grmljavine ipak, ni moru i ni plaži nemojte blizu.



U nedjelju će UV-indeks uglavnom u sjevernim krajevima biti visok, a u gorju i većini Dalmacije umjeren.

Vrijeme u naredna tri dana

U prvoj polovici sljedećeg tjedna vrijeme na kopnu promjenjivo i nestabilno, mjestimice s kišom i grmljavinskim pljuskovima koji lokalno mogu biti izraženiji.

Šanse za obilnu oborinu najveće su u utorak kad će biti i najoblačnije. Najviše sunca pak, očekuje se u srijedu. Svih dana toplo.



I na Jadranu promjenjivo sa sunčanim razdobljima. Bit će lokalnih pljuskova i grmljavine, najviše u utorak kad mogu biti izraženiji, a oborina obilnija, poglavito na sjevernom dijelu. Puhat će slabo do umjereno, a u utorak i jako jugo i jugozapadnjak. Nastavit će se toplo, malo manje jedino, prolazno u utorak.



Ne posve stabilno vrijeme zadržat će se i u drugoj polovici tjedna: bit će više, duljih sunčanih razdoblja, no neće izostati ni lokalni pljuskovi.

