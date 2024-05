Nestabilno vrijeme se nastavlja, a do kada otkriva meteorolog Ivan Čačić

U četvrtak će se iznad naše zemlje prostirati polje povišenog tlaka zraka. No, mjestimice i dalje postoje uvjeti za jači dnevni razvoj gomilastih oblaka, a s njima, osobito u unutrašnjosti, i pojavu pljuskova i grmljavine. U petak i subotu nešto malo stabilnije, a u nedjelju ponovno ponegdje izraženije nestabilnosti.

Četvrtak ujutro i prijepodne u većini krajeva djelomice ili pretežno sunčano, no ne i posvuda posve stabilno. Ponegdje može biti malo kiše i to prije svega u Podunavlju i na sjeveru Jadrana. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 15, u gorskom području i unutrašnjosti Istre od 8 do 10, a na moru od 14 do 17 Celzijevih stupnjeva.



Poslijepodne u Središnjoj Hrvatskoj djelomice ili pretežno sunčano, a mjestimice su uz jači dnevni razvoj oblaka mogući pljuskovi i grmljavina, ponegdje i izraženiji. Vjetar slab, a najviša temperatura od 22 do 24 stupnja.



U istočnim predjelima poslijepodne također može biti lokalnih nestabilnosti uz pljuskove i grmljavinu. Poslijepodne temperatura ponegdje do 26 stupnjeva.



Uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i u unutrašnjosti Istre lokalno uz jači razvoj oblaka može biti pljuskova i grmljavine, dok će na većem dijelu Sjevernog Jadrana biti barem djelomice sunčano. Vjetar većinom slab, a najviša temperatura od 20 do 23 stupnja.



U Dalmaciji pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz malu vjerojatnost za lokalni pljusak. Vjetar slab i umjeren zapadni i sjeverozapadni, a temperatura od 23 do 26 stupnjeva.



Temperatura površine mora je između 18 i 21 stupnja što je već prihvatljivo za kupanje. Svakako valja pripaziti na opasno UV zračenje jer su zrake Sunca sve su okomitije pa će UV indeks i sutra većinom biti vrlo visok.

Vrijeme u naredna tri dana

Do nedjelje u unutrašnjosti barem djelomice sunčano, no ne i posve stabilno jer su ponegdje uz jači razvoj oblaka mogući pljuskovi i grmljavina.

U nedjelju zamjetno oblačnije uz povećanu vjerojatnost za izražene grmljavinske pljuskove. Temperatura bez veće promjene.



Na Jadranu do nedjelje pretežno ili djelomice sunčano. U nedjelju oblačnije, mjestimice uz pljuskove i grmljavinu. Vjetar povremeno umjeren.



U subotu, dakle, posvuda barem djelomice sunčano, premda u unutrašnjosti poslijepodne može biti kratkotrajnog pljuska. U nedjelju posvuda oblačnije i zamjetno nestabilnije ponegdje i uz izraženije pljuskove i grmljavinu.

