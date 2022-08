Sunčano i još malo više vruće, ukratko, bila bi prognoza za petak. Ovaj val topline, izraženiji je na Jadranu kad je riječ o potencijalnom utjecaju na zdravlje, počinje svoju prognozu Darijo Brzoja.

U kopnenim krajevima noću je ugodnije pa se barem u dijelu dana organizam može odmoriti od vrućine. Osvježenje, kakvo takvo u unutrašnjost stiže u nedjelju, dok će se vrućina na Jadranu, poglavito u Dalmaciji nastaviti i dalje.

Tlak je povišen, atmosfera stabilna, na sinoptičkoj karti vidimo novi frontalni sustav koji se premješta centralnom Europom, no ide sporo. Kod nas će nestabilnije biti u subotu, a vjerojatnije nedjelju, kad su mogući pljuskovi, no u kojoj mjeri će se to odraziti i na dojam vremena, još ćemo vidjeti.

U petak ujutro, sunčano, bez vjetra, uz obalu ponegdje tek burin. Na kopnu ugodno s temperaturom između 14 i 18 stupnjeva, a na moru toplije, najčešće od 22 do 26.

Sunčano će se nastaviti i poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj te će biti vruće, moguće malo i više nego danas. Najviša dnevna temperatura očekuje se od 33 do 36 stupnjeva.

Slično i u Slavoniji i Baranji. Sunčano i vedro uz dnevni maksimum temperature oko 35 ili 36.

35 sredinom dana i poslijepodne, mjestimice i na sjevernom Jadranu, zapravo bit će uglavnom između 33 i 37 stupnjeva. Oko 32, 33 u gorskoj Hrvatskoj. Na moru poslijepodne slab, rjeđe umjeren maestral. Posvuda sunčano, jedino u gorju postoji vrlo mala mogućnost za kratkotrajan pljusak uz umjeren dnevni razvoj oblaka.

Isto tako, vrlo mala mogućnost za pljusak stoji i za unutrašnjost Dalmacije. Inače i ovdje će prevladavati sunčano i često vedro te vruće i vrlo vruće. Najviša dnevna temperatura očekuje se između 33-4 i 38 stupnjeva.

Temperatura mora je od 25 do 28. UV-indeks će i sutra uglavnom biti vrlo visok.

Prognoza za tri dana

Idućih nekoliko dana u kopnenom području neće biti posve stabilno, približavanjem fronte već u subotu može biti ponekog pljuska, ali zapravo vjerojatnije u nedjelju i u ponedjeljak. Svježiji zrak će se u pravilu zadržavati sjevernije od naših krajeva i pomalo stizati k nama. Tako će u nedjelju u unutrašnjosti prvo popustiti vrućina, a od ponedjeljka će na kopnu biti i mnogo ugodnije. No zato će tada biti mogućnosti i za pljuskove.

Na Jadranu će vikend više manje proteći uz sunčano i vruće, te vrlo vruće vrijeme. Ovdje bi pljuskova mjestimice moglo biti u ponedjeljak. U subotu još maestral, potom će u nedjelju zapuhati jaka bura, no vrućina će na mnogim predjelima Jadrana popuštati tek početkom slijedećeg tjedna. Do tad, uz visoku dnevnu temperaturu i noći će biti vrlo tople, te zbog tog često ne baš i ugodne. Rashladite se u moru, a prostorije provjetravajte ujutro kad je temperatura zraka najniža.

