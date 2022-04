Idućih dana očekuje nas sunčano vrijeme. Više donosi vremenska prognoza Dnevnika Nove TV.

U petak i subotu prevladavat će sunčano i ugodno toplo. Od nedjelje promjenljivo povremeno s oborinama i to najviše u unutrašnjosti. Ništa neobično za početak svibnja, s kojim nastupa i češća pojava pljuskova i grmljavina.

Pretežno ili barem djelomice sunčano vrijeme do sredine vikenda podržavat će vrlo prostrana anticiklona. U nedjelju njezin će utjecaj oslabiti, pa će u naše krajeve stizati vlažan i nestabilan zrak, osobito u ponedjeljak.

U petak ujutro posvuda sunčano. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita ponegdje i olujna s orkanskim udarima. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 3 do 8, na Jadranu od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva.

U prvom dijelu dana u središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano, zatim mjestimice umjeren razvoj dnevne naoblake. Zapuhat će povremeno umjeren sjeveroistočnjak. Poslijepodne temperatura od 18 do 20 stupnjeva.

U istočnim predjelima barem djelomice sunčano uz više oblaka od sredine dana - kad lokalno može pasti malo kiše ili pokoji pljusak. Puhat će slab i umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak. Najviša temperatura do 20 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj od sredine dana oblačnije pa i tu lokalno može pasti malo kiše ili pokoji pljusak. Na Jadranu sunčano. U gorskom području puhat će umjeren do jak sjeveroistočnjak, a na Jadranu umjerena i jaka, podno Velebita na udare i olujna bura. Najviša dnevna temperatura od 13 do 17, a na Jadranu od 20 do 22 stupnja.

U Dalmaciji sunčano uz umjerenu i jaku buru. Temperatura od 20 do 24 stupnja.

U subotu u unutrašnjosti barem djelomice sunčano. Od nedjelje nestabilnije mjestimice uz kišu te pokoji pljusak praćen grmljavinom, osobito potkraj nedjelje u sjeveroistočnim predjelima, a u ponedjeljak i u istočnim.

Na Jadranu u subotu sunčano. Od nedjelje nestabilnije. Na sjevernom Jadranu u nedjelju mjestimice kiša te poneki pljusak što se u ponedjeljak očekuje i u Dalmaciji. Vjetar većinom slab.

