U petak dolazi do promjene vremena, koja će donijeti osjetan pad temperature, vjetar i oborine - što će do kraja dana zahvatiti veći dio zemlje. Meteorolog Ivan Čačić donosi i prognozu za vikend.

Ugodan proljetni četvrtak tek je zatišje pred zamjetnom promjenom vremena koja će donijeti osjetan pad temperature, vjetar i oborine - što će u petak do kraja dana zahvatiti veći dio zemlje.



Riječ je prodoru izražene fronte hladnog zraka, koja će u petak s područja Alpa stići u Sredozemlje. Zbog toga će se u Genovskom zaljevu stvoriti ciklonalni vrtlog, koji će u subotu i nedjelju sve više jačati i premještati se prema Grčkoj.

U petak ujutro još u većini krajeva malo do umjereno oblačno. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 3, a na Jadranu od 4 do 9 Celzijevih stupnjeva.

U Središnjoj Hrvatskoj od sredine dana mjestimice kiša, kad će uz zahlađenje zapuhati umjeren, ponegdje i jak sjeverac i sjeveristočnjak. Prije toga temperatura od 9 do 12 stupnjeva.



I u istočnim predjelima od sredine dana zapuhat će umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Navečer u zapadnoj Slavoniji ponegdje uglavnom slaba kiša. Najviša dnevna temperatura od 11 do 13 stupnjeva.



U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu povremeno kiša, koja će poslijepodne i navečer s padom temperature u gorskom području prijeći u susnježicu i snijeg. Sredinom dana u gorju će zapuhati umjeren i jak sjeveroistočnjak, a na Jadranu jaka i olujna bura. Prije zahlađenja temperatura od 8 do 12, na Jadranu od 13 do 15 stupnjeva.



U Dalmaciji većinom sunčano. Navečer na sjevernom dijelu oblačnije uz mjestimičnu kišu te umjerenu i jaku buru. Temperatura od 15 do 17 stupnjeva.

Za vikend u unutrašnjosti pretežno oblačno, mjestimice s kišom. U gorskom području snijeg kojeg ponegdje može biti i u nizinama. U ponedjeljak sunčanije. Na istoku zemlje te u Gorskom kotaru i Lici još su mogući pljuskovi kiše ili snijega. Puhat će umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Osjetno hladnije.

Na Jadranu za vikend pretežno oblačno i vrlo vjetrovito s kišom te mogućim pljuskovima i grmljavinom. Na obali ponegdje može biti i malo snijega. Puhat će jaka i olujna bura koja će u ponedjeljak malo oslabjeti. Hladno.

