Najsunčaniji dan ove zime u Hrvatskoj imali smo u srijedu. Kombinacija je to naravno sve dužih dana, ali i male količine oblaka te izostanka magle, naime većina vlage pretvorila se u mraz. Nikola Vikić Topić koji donosi vremensku prognozu.

Anticiklonalni greben koji nam je donio tu stabilnost, sad pomalo slabi, a sa sjeverozapada nam se približava hladna fronta koja će destabilizirati atmosferu, te donijeti nešto oborina i vjetra.

U četvrtak ujutro bit će umjereno do pretežno oblačno. No, kiša će u tom prvom dijelu dana padati samo na sjevernom Jadranu, dok će u gorskim predjelima padati snijeg.

Drugdje uglavnom suho, tek prema podnevu može biti malo kiše oko Karlovca, Siska i Zagreba. Puhat će umjeren jugozapadnjak, na moru umjereno do jako jugo, dakle vjetrovito i svježe jutro. Najniža temperatura oko -3, a na obali od 5 do 8.

U središnjoj Hrvatskoj sredinom dana oblačno, povremeno uz kišu, vjerojatnije na jugu regije. No ubrzo će se razvedravati sa sjeverozapada, pa ćemo do zalaska vidjeti i sunce. Vjetar slab, a najviša temperatura oko 5 stupnjeva. Onda navečer jačanje sjeverca na umjeren pa će tad biti hladno.

U Slavoniji pretežno oblačno, povremeno uz kišu, češću i malo jaču duž Posavine. Puhat će umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura od 4 do 6 stupnjeva.

U Istri i na Kvarneru u početku oblačno, uz još malo kiše. Vjerojatnija je na otocima, no ubrzo će se razvedravati sa zapada, tako da će prije mraka biti i nešto sunca. U gorju i dalje oblačno, povremeno sa snijegom, češće u Lici. Vjetar će okrenuti na sjeverozapadni i buru koja će kasno navečer, tek iza 22 sata, jačati na umjerenu do jaku. Maksimalna temperatura od 8 do 11 stupnjeva.

U Dalmaciji poslijepodne umjereno do pretežno oblačno, povremeno uz kišu, moguća je sve do kraja dana. Jugo će navečer i u noći okrenuti na umjerenu do jaku tramontanu i buru. Temperatura između 9 i 13 stupnjeva.

U petak na kopnu djelomice sunčano, ali ne i posve stabilno pa je lokalno moguć snijeg, i to u obliku kraćih pljuskova. Za vikend oblačnije, uz mjestimičnu susnježicu i snijeg te mogućnst stvaranja tanjeg pokrivača. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a temperatura u blagom padu.

Na Jadranu pretežno sunčano uz umjerenu i jaku buru s olujnim udarima, koja će samo u subotu malo oslabjeti i prolazno okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Temperatura bez veće promjene.

Dosadašnji dio godine u cijeloj Hrvatskoj prolazi iznadprosječno toplo, a danas je stigla i prva analiza globalne temperature za prošlu godinu koju je objavila Svjetska meteorološka organizacija. Tako je 2021. među 7 najtoplijih u povijesti mjerenja - zauzet će poziciju između petog i sedmog mjesta za što se još čekaju dodatne analize. Nažalost, sve u skladu s projekcijama klimatskih promjena.

