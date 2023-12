Kiša je sa sobom donijela i više temperature: Čeka li nas ista situacija i u ostatku tjedna?

Prema Alpama se premješta vrlo izraženi atmosferski poremećaj koji će nas zahvatiti u srijedu i, osobito u zapadnim predjelima ponegdje donijeti oblinu kišu. Ispred tog poremećaja u naše će krajeve pritjecati vlažan i razmjerno topao zrak zbog čega će u utorak biti dosta promjenljivo, a na Jadranu i vrlo vjetrovito.



U utorak ujutro i prijepodne u većini će krajeva biti promjenljivo sa sunčanim razdobljima. U unutrašnjosti mjestimice magla. Više oblaka bit će u Gorskom kotaru gdje će povremeno padati slaba kiša, koje rano ujutro može biti i u Dalmaciji. Vjetar u unutrašnjosti slab. Na Jadranu će jačati jugo, osobito u Dalmaciji gdje će mjestimice biti i jako. Najniža jutarnja temperatura većinom od 0 do 5, na obali i otocima između 8 i 13 Celzijevih stupnjeva.



Poslijepodne u Središnjoj Hrvatskoj promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Ponegdje može biti slabe kiše, osobito prema večeri. Vjetar većinom slab, a najviša temperatura od 8 do 11 stupnjeva.



Vrlo slično vrijeme bit će i u istočnim predjelima - poslijepodne uz temperaturu od 10 ili 11 stupnjeva.



U Gorskom Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu u drugom dijelu dana promjenljivo i pretežno oblačno povremeno s kišom, češćom i obilnijom u Gorskom kotaru i na širem riječkom području. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo i jugozapadnjak, lokalno uz moguće olujne udare. U višem gorju povremeno jak jugozapadnjak. Najviša temperatura od 9 do 11, a na moru od 12 do 15 stupnjeva.



U Dalmaciji promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Ponegdje može pasti malo kiše i to prije svega na sjevernom dijelu. Puhat će umjereno i jako jugo s olujnim udarima, osobito navečer. Temperatura od 11 do 16 stupnjeva.



U srijedu u unutrašnjosti oblačno s kišom koja će ponegdje biti obilna, osobito u zapadnim predjelima. U četvrtak prestanak oborina i djelomično kidanje naoblake. Zatim uglavnom suho i hladnije ponegdje uz stvaranje magle.



Na Jadranu u srijedu umjereno do pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U četvrtak postupan prestanak oborine i djelomično razvedravanje i to najprije na sjevernom dijelu. U srijedu razmjerno toplo uz jako jugo i jugozapadnjak, a od četvrtka sve hladnije uz jaku i olujnu buru.



Do kraja tjedna većinom suho i barem djelomice sunčano uz temperaturu koja će biti prosječna za ovo doba godine. Na Jadranu do subote vjetrovito uz buru.

