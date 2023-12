Zbrajanje na kraju godine otkrilo novi rekord! Gužve ljeti dodatno ističu zimsku pustoš: Slijedi li poboljšanje?

Direktor zračne luke Ruđer Bošković u Dubrovniku Viktor Šober razgovarao je s reporterkom Dnevnika Nove TV Paulom Klaić Saulačić.

Rekord u odnosu na 2019. ne odnosi se na broj putnika, već prihoda, pa ga se može povezati s inflacijom.

"Prihodi su otprilike 57 milijuna eura, što znači da smo negdje 13 posto porasli u odnosu na prošlu godinu", rekao je Šober pa pojasnio:

"Kad se to statistički gleda može se i na jednu i na drugu stranu povući, ali to su prihodi s kojima smo jako zadovoljni. S ovim što smo dogovarali ove godine i s ovim što smo najviše truda posvetili, a to je da razvijemo promet i efekt će se vidjeti u idućoj godini."

Ljeto je na jugu i te kako gužvovito, no zima izgleda potpuno drugačije. Danas su iz Dubrovnika poletjela samo tri leta i to za Zagreb. Za iduću godinu ugovoreno je 18 novih linija, odnosi li se ijedna na zimu.

"Mi smo za sljedeću sezonu postigli dobar dogovor s Ryan Airom. Od 18 linija tri će biti cjelogodišnje. Naš je fokus tijekom tih pregovora bio da osiguramo zimu. i da imamo minimalno tri cjelogodišnje linije. To će biti prije svega Rim, Dublin i Beč koje će imati direktne konekcije", otkrio je.

Sljedeća zima će biti puno bolja nego ova. Međutim, Dubrovnik zimi nema ni izbliza dobru ponudu kao ljeti.

"Sve što smo radili radili smo u sinergiji s gradom i županijom i turističkom zajednicom. Mi smo napravili taj neki prvi korak, dogovrene su linije", rekao je Šober.

Dodao je da su se ostali obavezati odraditi svoj dio.

"Blisko surađujemo i sve pohvale idu s naše strane", poručio je za kraj.

