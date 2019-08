Samo dva tjedna od početka primjene, novi je Zakon o sigurnosti na cestama prvog vozača ravno s ceste poslao u zatvor. Izrečena je i rekordna novčana kazna od 27.000 kuna.

U krvi je imao 1,97 promila alkohola, vozački ispit nije položio, ali zabranu za upravljanje vozilima je već uspio dobiti. Takvog je 24-godišnjaka jučer zaustavila policija u Gračacu.

''Radi se o osobi recidivistu, koji je zadnje kažnjavanje za istovrsna kaznena djela imao u svibnju 2019. Godine. Za svako djelo mu je izrečeno 30 dana zatvora, ukupno 90'', rekla je Dubravka Rukavina, predsjednica Općinskog suda u Gospiću.

Odmah je priveden, a po žurnom postupku i osuđen. Osim zatvorske kazne, automobilom neće moći upravljati još dvije godine - čak i ako u međuvremenu položi vozački ispit. Takva kazna izrečena je zahvaljujući novom zakonu o sigurnosti na cestama.

No ni stroži zakon ne može u potpunosti spriječiti nesreće. Samo posljednjih sati još jedan crni niz - u karlovačkom predgrađu poginuo je pješak, u Otočcu muškarac. Udario je automobilom u stablo. Nešto prije ponoći, u Poreču je poginuo motociklist, a njegova kći teško je ozlijeđena. Na njih je naletjela alkoholizirana vozačica.

''To su one četiri glavne ubojice u prometu, brzina, alkohol, nevezanje sigurnosnim pojasom, distrakcija, odnosno korištenje mobitela najčešće. To su sve stvari zbog kojih se najčešće stradava'', rekao je Miron Huljak, iz Ravnateljstva policije.

Pa su za njih udvostručili kazne. Rekorder je zasad 33-godišnjak iz okolice Koprivnice. Platit će ukupno 27.700 kuna. Pod utjecajem alkohola vozio je neregistriran i neosiguran automobil, a sve bez položenog vozačkog ispita.

U ravnateljstvu policije kažu da je ključ u edukaciji. ''Tako da jednog dana kad netko završi srednju školu, ima jedan pozitivan stav prema sigurnosti prometa i da se ne veže zato da ne plati kaznu nego jer je to dobro'', dodaje Huljak.

Jer samo u prvih osam mjeseci ove godine na hrvatskim prometnicama poginule su 164 osobe. Manje nego prethodnih godina, no i dalje - previše.

Podsjetimo, u zatvoru ili bez osobnog automobila mogu ostati oni koji su češće uhvaćeni u težim prekršajima, a to su prekoračenje brzine više od 50 kilometara na sat, vožnja u suprotnom smjeru, namjeran prolazak kroz crveno na semaforu, alkoholizirana vožnja ili odbijanje autotesta te vožnja bez vozačke dozvole - bila ona oduzeta ili vozač još nije položio vozački ispit. Svaki od prekršaja bude li ih više u istoj vožnji multiplicirat će kaznu.

O recidivistima smo razgovarali s prometnom psihologinjom Ljiljanom Mikuš

Kako komentirate ovaj slučaj - može li recidivista bez vozačke dozvole zatvor "smiriti"?

Neke može, a neke ne može. Uvijek će postojati dio prometnih prekršitelja recidivista na koje nikakva kazna zatvora ili novčana kazna neće djelovati.

Zašto je to tako?

Razlozi mogu biti različiti. Isti prekršaj ili kazneno djelo u prometu može imati različite razloge. Od toga da ljudi generalno imaju negativne stavove prema prometu, prema vozilima, prema životu, prema svemu. Do toga da loše procjenjuje opasnosti, odnosno rizike u prometu. Ili su tako strukturirane ličnosti da su agresivni, skloni preuzimanju rizika, čak na razini nekih psihijatrijskih dijagnoza. Iako to ne mora biti povezano.

Mogu li visoke kazne i zatvor, oduzimanje vozila smanjiti broj recidivista?

Mislim da sama kazna nije dovoljna. Trebalo je učiniti i određenu intervenciju u vidu psihosocijalnog tretmana tih osoba koje često ponavljaju prekršaje i očito je da na njih kazne ne djeluju. Dakle, trebalo bi učiniti još nešto. Dio tih programa se provodi u ministarstvu pravosuđa, ali mislim da je potrebno osmisliti i proširiti i na ostale prekršitelje.

Je li onda MUP zakazao s ovim zakonom?

Nije. Ministarstvo unutarnjih poslova radi odličan posao, ali prometna sigurnost ne može biti samo u njihovoj nadležnosti, nego su tu i ministarstvo pravosuđa, obrazovne institucije, udruge, HAK, ministarstvo zdravstva. Svi trebamo djelovati zajedno da bi se poboljšala prometna sigurnost.