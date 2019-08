Vozači oprez - u ponoć na snagu stupaju nove odredbe zakona o sigurnosti cestovnog prometa. Njima je predviđeno drastično povećanje kazni za prekršaje koji su detektirani kao uzroci najvećih, najtežih i najčešćih stradavanja u prometu. Evo i koje su najvažnije novosti novog zakona.

Jedni od najčešćih prekršaja su nekorištenje pojasa i telefoniranje. Za ta dva prekršaja kazne se povećavaju s 500 na tisuću kuna. Isto vrijedi i za nepropisan prijevoz djece u vozilu.

Za prekoračenje brzine, kazne odlaze u nebesa. S dosadašnjih 5 do 15, rastu na 10 do 20 tisuća kuna. 50 na sat više od dozvoljenog u naseljenom mjestu, kažnjavat će se s maksimalnih 10 do 20 tisuća kuna, a vozačka dozvola oduzima se na minimalno 6 mjeseci.

Prekoračenje brzine do 50 na sat raste na maksimalnih 7 tisuća kuna, a vozačka dozvola odlazi na najmanje 3 mjeseca.

Za prolazak kroz crveno svjetlo, uz dosadašnju kaznu od 2 do 5 tisuća kuna, vozačka se dozvola oduzima na najmanje 3 do 6 mjeseci. Prođe li se na crveno u punoj brzini i pritom kroz dva ili više njih u nizu, kazna se penje do 20 tisuća kuna.

Uzrokuju najveća stradavanja u prometu: Policija znatno postrožila kazne za ovih osam prekršaja

Odbijanje alkotesta, uzimanja krvi ili urina, penje se na maksimalnih 20 tisuća kuna, a za ponavljače, vozačka najprije odlazi na pola, a svaki idući put na godinu dana. Kazna za vožnju od nula cijelih 5 do jednog promila, penje se na pet tisuća kuna. Za ponavljanje prekršaja vozačka se oduzima na tri mjeseca, pa pola godine.

Najteži slučajevi, koji napušu više od 1,5 promila ili voze pod utjecajem droga i lijekova kažnjavat će se do 20 tisuća kuna. Vozačka se oduzima na najmanje na 6 mjeseci za drugi takav prekršaj, a najmanje na 12 mjeseci za svaki sljedeći, te 6 negativnih bodova.

Vožnja prije položenog vozačkog, za vrijeme dok je dozvola ukinuta ili oduzeta, također će se drastično kažnjavati. Minimalno 10 maksimalno 20 tisuća kuna. 6 mjeseci bez vozačke i 6 negativnih bodova.

Za bijeg s mjesta prometne nesreće s ozlijeđenima ili mrtvima, kazna se penje na 20 tisuća kuna ili dva mjeseca zatvora, a vozačka se oduzima na najmanje godinu dana.

Vožnja u suprotnom ili zabranjenom smjeru kažnjavat će se umjesto od 5 do 15 s 10 do 20 tisuća kuna. Alternativa kazni ostaje i do 60 dana zatvora.

U slučaju da je nastala samo materijalna šteta, kazna se, umjesto dosadašnjih dvije do 5, povećava na 3 do 7 tisuća kuna. Zakon na snagu stupa u ponoć, stoga vozači pamet u glavu.

