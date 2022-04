Vladimir Putin provodi čistku među najbližim suradnicima. Ključni čovjek za invaziju i bivši dužnosnik tajne službe proglašen je krticom! Pod pseudonimom je, prema pisanju stranih medija, završio u najelitnijem zatvoru u Moskvi.

Što se uistinu događa u Kremlju, pojasnio je vojni analitičar Ivica Mandić u Dnevniku Nove TV.

Najbliži Putinov suradnik optužen je da je špijun CIA-e. "Mislim da se radi o informacijskoj operaciji. Načelnik Pete uprave FSB-a bio je zadužen za političku procjenu Ukrajine, koja je totalno promašena, a na njoj se temeljio čitav vojni plan. Umjesto da se utvrdi odgovornost vrha tajne službe, on se žrtvuje.

Ne mislim da je krtica, niti mislim da je doveden za Zapada da ga se istog trena identificira", smatra Mandić te dodaje da je Putin nesposoban u izboru svojih suradnika. Mandić ističe da Putin bira poslušne ljude, a ne kompetentne.

Bi li ministar obrane mogao pasti, Mandić smatra da je njegova karijera završena, kao i karijera načelnika glavnog stožera. "Teško je reći što bi se moglo dogoditi, s obzirom na iskustvo i kulturu u ruskoj federaciji", ističe Mandić.

Osvrnuo se i na činjenicu da je Sergej Beseda završio u "luksuznom ruskom zatvoru". Mandić kaže da je to pravi zatvor. "Čim vam netko oduzme slobodu, to je zatvor, nebitno je kako je opremljen. Mislim da je to element za odvraćanje pažnje od nečega", rekao je Mandić.

Na upit reporterke Dnevnika Nove TV Sabine Tandare Knezović imaju li američke i europske obavještajne službe informacije što se događa, Mandić je podsjetio da su zapadne obavještajne službe predvidjele gotovo svaki korak od početka rata. "Apsolutno imaju pristup najtajnijim podacima", ističe Mandić.

"Ono što je najtajnije na svijetu, saznat ćete preko ljudi. Apsolutno postoje krtice, ne vjerujem da je samo jedna", ističe Mandić te dodaje da bi izvor mogao biti i iz kruga bliskih ljudi koji se u političkom smislu ne slažu i komuniciraju sa Zapadom. Oligarhe je uzeo za primjer.

U cijelu priču uveden je i general Aleksandar Dvornikov, poznat po ratu u Siriji. "Kao vrhovni zapovjednik, Putin je bio elementarno nesposoban. Dolazimo do otkrivanja tople vode - da se borbene snage Ukrajine podrede jednom zapovjedniku. Naučili smo to iz Drugog svjetskog rata. C-2 podrazumijeva da ćete postići jedinstvo napora, odnosno cilj", pojašnjava Mandić te podsjeća da je dosad pet zapovjednika zapovijedalo u taktičkim operacijama koje nisu nikakve veze imale da bi bile nazvane suvremenom vojnom kampanjom.

"To nije bila, to su bili izleti petero zapovjednika u određenom području", zaključio je Mandić.

Cijeli razgovor o stanju u Ukrajini pogledajte u priloženom videu.

