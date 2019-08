"Moje su mi prijateljice, kao i moj muž, u svoj toj nesreći koja me je snašla bili toliki oslonac da vam ne mogu opisati. Da živim sto života, ne znam bih li im mogla zahvaliti", rekla je to Vojna Jušić, Murterka udana u Betinu.

Na ženskoj veslačkoj regati “Dlan & veslo” njezine kolegice i prijateljice pretprošli vikend veslale su samo za nju. Nosile su majicu s natpisom "Sve smo mi Vojna".

Vojna se bori s riječima da opiše kako se osjećala kad je saznala da joj svih 66 veslačica daju podršku.

"Bila sam ganuta i ponosna. Pokušala sam to nekako sročiti u tekst i zahvaliti im, ali jednostavno nije išlo, nisam imala prave riječi. Činile su mi se preobične za tako nešto veličanstveno. Ni sada ne znam je li obična zahvala dovoljna, ali neka sve do jedna koja je došla na regatu u Betinu i tim činom digla svoj glas protiv nasilja solidarizirajući se sa mnom prihvati to moje hvala kao nešto što dolazi iz srca, nešto izrečeno iz dubine duše...", rekla je Vojna za Šibenski portal.

Nju je 25. srpnja u dućanu njezina oca na Slanici, u kojemu radi, pretukao rođakinjin suprug. Ima tri prijeloma kosti lica, puknut zub, oštećen mišić. Lice joj je još natečeno i bolno, ali liječnici kažu da će ostati minimalan ožiljak.

Druga su stvar psihičke traume. Kaže da je boli što je cijeli sustav koji je nije uspio zaštiti. Odlučila je progovoriti samo zato što možda neka druga žena neće imati snage oduprijeti se i neće oko sebe imati tako hrabre žene koje će za nju zaveslati.

"Vidjela sam ga i noge su mi se odsjekle"

Kaže da je ujutro prije nego je pretučena otišla obići zemljište oko kojega se spore njezin otac i rođakinjin suprug. Kako bi došla do zemlje, morala je proći kroz kamp koji je ujedno i pristupni put do parcele. Poslije je otišla na posao gdje ju je dočekao rođakinjin suprug. Prozvao ju je zbog prelaska preko njegove zemlje.

"Pokušala sam mu objasniti kako sam samo otišla do očeve zemlje, ali ništa nije htio čuti niti ga je moglo smiriti i urazumiti. 'Nemaš ti šta prolaziti', urlao je, vi ste ovakvi, vi ste onakvi... Sve što sam onda odgovorila, bilo je: 'Ako ćemo tako, sad si i ti na zemlji moga oca, pa se onda makni.' To je bio kraj", kaže Vojna, koja se ne sjeća kako ju je udario.

"Sve mi se zacrnilo. Našla sam se na podu i onako okrvavljena i u šoku se počela pridizati. Dotrčali su moj sin i radnica iz dućana, a ja sam samo razmišljala kako je taj bol koji osjećam posljedica slomljenog zuba. U polusvijesti i šoku vidjela sam kako ga ljudi povlače, a on uzima kamen i viče: 'Sve ću vas ubiti...' U magli i bunilu vidjela sam da je najmlađi od moje trojice sinova, koji je još maloljetan, stao ispred mene u obranu. Radnica nas je u tom trenutku počela povlačiti prema dućanu", prisjetila se Vojna.

U dućanu je nazvala policiju. Glava joj je počela oticati, desnu stranu nije osjećala. Nazvala je supruga koji ju je odmah odveo u ambulantu u Murteru.

Liječnica koja ju je pregledala preporučila je odlazak u Šibenik na Hitnu. U međuvremenu je stigla i policija, no što je pitala nju i sina, danas se više ne može sjetiti. Završila je u bolnici u Splitu.

Slomljene jagodične kosti i čeljust

Na Odjelu za mikrofacijalnu kirurgiju KBC-a Split Vojnu su operirali zbog slomljene jagodične kosti i čeljusti, a u ta četiri dana, koliko se zadržala u bolnici, upućena je i psihijatru, koji joj je propisao terapiju. Od tada je na kućnoj njezi i rijetko izlazi. U čast svojih prijateljica veslačica s kojima se poželjela fotografirati, ovaj put je izišla.

Policija je prvo sve tretirala kao prekršaj javnog reda i mira. Tek prije nekoliko dana slučaj je okvalificiran kao kazneno djelo.

Šibenski portal piše kako u trenutku kada je priopćenje odaslano javnosti osumnjičeni već bio na slobodi a da Jušići to nisu znali. Vojnin odvjetnik pita se, između ostalog, zašto Državno odvjetništvo nije reagiralo kad je primilo liječničku dojavu o ozljedama i zašto je policija na kaznenu prijavz čekala 15 dana.