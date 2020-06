DVD Slatine pozvan je na intervenciju, no za njom nije bilo potrebe jer su treneri uspjeli okupiti gotovo sve mlade jedriličare, a dvojicu je "izbacilo more", rekli su nam vatrogasci.

Snažno nevrijeme koje je zahvatilo područje Splita u subotu popodne pokvarilo je utrku mladih jedriličara. Nevrijeme ih je zahvatilo dok su bili na moru pa su ih "skupljali" treneri u gumenjacima, no do dvojice dječaka nisu stigli pa ih je vjetar odnio do Čiova, a djeca su sama iskočila iz plovila i doplivala do obale.

"Dvojicu je izbacilo more. Nitko nije ozlijeđen, niti su jedrilice oštećene", rekli su nam iz DVD-a Slatine koji je pozvan na intervenciju, ali na kraju nije bilo potrebe za njom.