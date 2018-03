Poplavljena je Kosinjska dolina. Vodostaj rijeke Like i dalje raste pa je ugrožena imovina tamošnjih stanovnika.

Vodostaj rijeke Like u Kosinjskoj dolini raste, te se voda približila kućama. Do tri sela probijeni su makadamski putevi pa se do njih može samo terencima. Druga opcija za stanovnike koji žele izaći iz sela su čamci.

>> Trenutačne vodostaje u realnom vremenu možete pratiti putem aplikacije Hrvatskih voda te provjeriti je li zbog oborina ugroženo i vaše područje

"Zbog porasta vodostaja ugrožena je imovina 600-injak stanovnika, ali potrebe za vojskom nema jer nemaju gdje raditi zečje nasipe", javio je s terena reporter Dnevnika Nove TV Marko Balen.

Kupa kod Farkašića (Foto: Domagoj Mikić)

Porast vodostaja Kupe ugrožava područje Starog Broda. Ljudi ondje iz svojih kuća mogu samo čamcem, javlja s terena reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić.

Porast vodostaja ugrožava i područje Jasenovca. Zbog novih oborina raste i Sava. ''To će direktno ugroziti obiteljske kuće te ćemo biti ovdje za daljnju pomoć civilnom stanovništvu'', rekao je satnik Mirko Muhek u razgovoru s reporterom Dnevnika Nove TV Domagojem Mikićem u selu Trebež. U tom mjestu Sava raste po jedan centimetar svakog sata.