Onaj tko uspije kupiti Konzum definitivno će biti glavni na hrvatskom maloprodajnom tržištu i više ga nitko neće moći prestići. To je naš cilj, otkrio je Mile Ćurković.

Apsolutno smo zainteresirani za kupnju Konzuma, otkrio je u intervjuu u povodu 25 godina rada vlasnik trgovačkog lanca Plodine Mile Ćurković.

Procjenjuje da bankama, koje su novi vlasnici Konzuma, to nije temeljni posao te da će, čim se Agrokor konsolidira nakon krize, prodati trgovački dio.

"Mi se za to spremamo i to želimo. Mislim da će cjelokupni proces konsolidacije trajati dvije do tri godine, i mi ćemo se kroz to razdoblje dodatno pripremati, tako da u pravom trenutku budemo u potpunosti spremni za tu potencijalnu akviziciju", rekao je Ćurković dodajući da vjeruje da će upravo Plodine biti najspremnije za preuzimanje Konzuma iako, kaže, sigurno neće biti jedini zainteresirani.

Cilj im je, dodaje, biti prvi na hrvatskom tržištu.

"Za to morate biti spremni kadrovski, organizacijski, logistički, a mi smo sve pretpostavke ostvarili. Onaj tko uspije kupiti Konzum definitivno će biti glavni na hrvatskom maloprodajnom tržištu i više ga nitko neće moći prestići", zaključuje Ćurković u razgovoru za Novi list.