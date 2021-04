Vlasnik kafića Three Monkeys odgovorio je ministru Olegu Butkoviću na nove prozivke.

Riječki kafić Three Monkeys ponovno se našao na dnevnom redu nakon što je vlasnika Tomislava Kovačevića prozvao ministar Oleg Butković koji je rekao da ga zanima hoće li sada, kad je na snazi zabrana rada ugostiteljskih objekata, ulazak u kafić biti zabranjen SDP-ovcima i županu Komadini.

Kovačević nam je kazao da mu od ministrove prozivke telefoni ne prestaju zvoniti. ''Čini mi se da se opet nešto valja ispod brda pa su se sjetili Majmuna da bi zabavili raju'', kaže.

Rekao nam je kako on nema nikakav stav niti o SDP-u niti o primorsko-goranskom županu.

''Ministar je trebao pročitati onaj moj prvi post jer ja njih (HDZ, op.a.) nisam prozvao zbog zatvaranja, nego zbog stanja u državi posljednjih 30 godina. Ako ministar hoće da ga podsjetim na posljednje afere u HDZ-a u zadnjih mjesec, rado ću mu ih pismeno poslati. A što se tiče zatvaranja kafića, grad i županija su se dobro postavili prema sektoru. Otpisali su nam najam za prostor i najam za terasu. Država bi se mogla ugledati'', poručuje Kovačević.

Poznati kafić poručio HDZ-ovcima i simpatizerima da kod njih više nisu dobrodošli: "Molim vas da nas zaobiđete"

Vlasnik kafića odgovorio Plenkoviću: "E, pa ne volim vas, tlak mi je na milijardu! Neka se spusti na zemlju, nisam ja njegov podanik"

Nije mu jasno zašto se sada ponovno ''hvataju Majmuna''. ''Ja sam im poslužio za zabavljanje javnosti. Trebali bi mi dati neku plaketu'', kaže. Otkrio nam je da je nakon njegove objave o tome da su članovi i simpatizeri nepoželjni u njegovu kafiću bilo sitnih provokacija, no ništa značajno. Dodao je i da vjeruje kako u toj stranci ima poštenih ljudi, no oni su, kaže, u manjini.

Kovačević kaže kako je ''žalosno da ministar pred izbore aktivira projekte iz ladice''. ''Vidim da se dva mjeseca prije izbore najavljuje rekonstrukcija željeznice i autoputa. Četiri su godine čekali i sad pred lokalne izbore se slučajno dogodilo da se to aktivira'', rekao je.

''Sjećam se i da je prije par mjeseci premijer pompozno najavljivao bušenje tunela Učka. Kako je otišao on, otišli su i bageri. Tako se to radi'', zaključio je vlasnika kafića Three Monkeys.