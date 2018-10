Eksplozija se itekako osjetila, ali i vidjela i s druge strane Save u Slavonskom Brodu. Uznemireni Brođani alarmirali su hitne službe.

"Mjesta panici nema. Zrak se učestalo mjeri i nema opasnosti po zdravlje građana. Sumporovodik je u zadovoljavajućim granicama. Ipak treba naglasiti i kako rafinerija danas nije radila. Ruski vlasnik danas je naglasio kako je ekološki faktor ključni faktor njihova poslovanja. Naglasio je kako su radnici pravovremeno reagirali i izrazio je žaljenje za stradalima ali i za paniku i probleme koji su preživjeli nedužni Brođani.

Nije zrak danas bio jedini problem. U Savi se pojavila velika naftna mrlja, no nadležne službe čitav su dan radile na sanaciji. Rafinerija je i danas glavna tema razgovora u Slavonskom Brodu no iz razgovora s mještanima dojma sam da nisu uplašeni, više su ogorčeni jer je eksplozija potvrda problema koji ističu zadnjih deset godina, izvijestio je Dino Goleš za Dnevnik Nove TV.

Svjedočanstva mještana

Nakon eksplozije u rafineriji na Savi je jutros osvanula desetak metara duga naftna mrlja. Odmah se prionulo na posao čišćenja. Brođanima je puna kapa svega. Kažu: "To je bomba, i za jedan i za drugi grad“.

Davorin Piha iz Hrvatskih voda rekao je kako njihove službe još dežuraju. "Voljeli bi da ne bude eksplozija, da bude čist zrak" . U zraku nisu prijeđene granične vrijednosti štetnih tvari. Gradonačelnik Slavonskog Broda Mirko Duspara rekao je predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović: "Dobro smo prošli". Predsjednica je u Slavonskom Brodu došla pregledati stanje sa Savom. Željka Šimunić iz Hrvatskih voda objasnila je predsjednici kako nije bilo novog izlijevanja. Mrlja nije ostavila posljedice, a povukla se tokom Save nizvodno.rekao je kako njihove službe još dežuraju.

No, incident iz rafinerije samo je jedan u nizu koji je među Brođane unio nemir, jer problem sa zagađenim zrakom riješava se već godinama. Ministar zaštite okoliša Tomislav Čorić rekao je kako plinofikacija Rafinerije nema alternativu. Glavna tema razgovora predsjednice i vlasnika rafinerije bila je implementacija. Predsjednica je naglasila kako se vodeći računa o svim stranama, Brođanima mora omogućiti čisti zrak.

Plinifikacija bi trebala biti gotova do kraja iduće godine

Šest milijuna dolara uloženo je u modernizaciju, kažu iz rafinerije, a ekološka situacija za njih je, uvjeravaju, prioritetna. Sergej Kudrjašov, generalni direktor ruske državne naftne kompanije Zarubežnjeft rekao je kako će kompletna prenamjena Rafinerije za opskrbu plinom biti spremna do trećeg kvartala iduće godine.



Udruge građana koje je predsjednica kasnije primila, zadovoljne su ovim datumom. Karmen Dizdar Grgurević iz Eko Integrala kaže: "Ovo je sada nešto konkretno, kada se prelazi na plin, a to je od 50 do 70 posto smanjenje zagađenja zraka". Slavica Lemaić iz iste Udruge kaže kako građanima ostaje da čekaju, te da će mjerne postaje pokazati što će plinifikacija donijeti.

Slavonski Brod trebao bi imati poseban status

Gradonačelnik Slavonskog Broda Mirko Duspara rekao je pak kako je situacija sinoć djelovala jako ozbiljno."Jaka eksplozija, veliki plamen, vjetar koji je puhao na našu stranu, nije upućivalo na dobro, ali brzo se vjetar okrenuo, s toga mislim da smo sinoć imali sreće, a to sam rekao i predsjednici. Nismo imali niti jedno prekoračenje onečišćenje zraka, a to smo pratili. Građani su i sami svjesni da je bilo dobro ostati u kući tu noć, no nije ih bilo potrebno evakuirati", siguran je. Komentirao je i današnji sastanak s Rusima.

"To je jedan od sastanaka na najvišem nivo. Zadovoljan sam onime što smo saznali. A saznali smo da je sve u našim rukama. Da naše tvrtke odlučuju. Rekao sam i Predsjednici ako bude bilo problema da ćemo naći tvrtku koja može distribuirati plin. Jer Brođani napokon zaslužuju čisti zrak. Mi nismo ti koji bi zatvarali radna mjesta. Sigurno da bi bilo bolje da je novo postrojenje, ali i ovo je jedno od novijih postrojenja.

Čim se prebaci na energent na plin, čim se ložišta urede, to je dovoljan znak da bi građani mogli odahnuti i imati čišći zrak. Mi smo svjesni da zagađivač nije samo Rafinerija, već je tu i autocesta, pa bi trebali smanjiti dozvoljenu brzinu na autocesti. I izmjeste naplatne kućice. Nama je problem i prebukiran granični prijelaz. Mogao bi se dati poseban status Slavonskiom Brodu i primjerice obnoviti fasade", zaključno je rekao Duspara.

Sutra će, dodajmo, rafinerija ponovno početi raditi, pa će biti zanimljivo vidjeti kakva će biti kvaliteta zraka, izvijestio je za Dnevnik Nove TV Dino Goleš.

