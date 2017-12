Bivši saborski zastupnik Mosta Vlaho Orepić otkrio je zašto je odlučio istupiti iz Mostovog kluba zastupnika te ima li doista ambicije kandidirati na predsjedničkim izborima.

"U obrazloženju odluke nastojao sam biti potpuno jasan i korektan. Razumijem pohvalne komentare, ali i one koji me optužuju. Upravo jedni i drugi ukazuju na potencijal ideje Mosta koja je nepresušna. No, po mom dubokom uvjerenju, u ovom trenutku realizacija te uistinu nepresušne ideje je ugrožena. Most je pretvoren u bunker s vrlo malim prozorčićem i još manjim vratima. Ja u tom bunkeru ne mogu i ne želim biti, niti su mi ljudi za to dali povjerenje. Istupio sam iz tog ozračja naglašene političke introvertiranosti, stalnog konfliktnog odnosa sa svima i bespotrebnog desničarenja. To je jednostavno izvan okvira ideje Mosta koja upravo isključuje zatvorenost i ideološku naklonost, a s tim, između ostalog, i desničarenje. Eto zato sam protestno istupio iz Kluba zastupnika MOST-a", kazao je Orepić u intervjuu za Jutarnji list.

Kazao je kako njegov istup nije posljedica izjave Nikole Grmoje od koje se ogradio, već "kulminacija nastojanja da se djelovanje Mosta uskladi s idejom Mosta koja nas je i okupila"

"Još ljetos sam u dva navrata osobno g. Petrova upoznao sa svim onim što sam prepoznao i na što mi je ukazana pažnja na terenu. Potpuno korektno smo razgovarali i o načinu i prostoru mog političkog angažmana, a koji nema nikakve veze s očito popularnom predsjedničkom kandidaturom tj. očitom neistinom. U zadnja dva mjeseca intenzivno sam komunicirao i s tijelima stranke. Nije urodilo plodom i tu smo gdje jesmo", kaže Orepić.

Istaknuo je kako nema ambiciju biti predsjednik države.