Čuvarske poslove ubuduće bi mogle obavljati i osobe koje imaju završenu samo osnovnu školu, predlaže se zakonom o privatnoj zaštiti upućenom u saborsku proceduru s Vladine sjednice u četvrtak.

Trenutačno je niža stručna sprema, odnosno jednogodišnja ili dvogodišnja srednja škola, minimalan stupanj obrazovanja za obavljanje čuvarskih poslova.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović istaknuo je da je važeći zakon iz 2003. godine te je u Sabor upućen novi prijedlog s obzirom na važnost sigurnosno gospodarske komponente ove djelatnosti.

U Hrvatskoj postoje 53 trgovačka društva za tjelesnu i tehničku zaštitu, 111 obrta tehničke zaštite i 147 unutarnjih čuvarskih službi s ukupno više od 16.500 aktivnih osoba s dopuštenjem za obavljanje poslova privatne zaštite.

Novina je u zakonu, naveo je ministar, da se izrađuje metodologija procjene rizika prije uspostave privatne zaštite, propisuju se uvjeti koje za obavljanje te djelatnosti u Hrvatskoj moraju ispunjavati pravne osobe i obrtnici te fizičke osobe koje dolaze s područja EU te se, vezano uz to, regulira obavljanje povremenih i privremenih poslova privatne zaštite.

Novim se zakonom predlaže mogućnost ukidanja odobrenja za obavljanje djelatnosti privatne zaštite, a uvodi se i sigurnosna provjera ne samo za odgovorne osobe iz pravnih osoba već i za druge osobe iz registara osnivača trgovačkog društva.

Uvodi se obveza pravnih osoba i obrtnika koji su vlasnici ili korisnici objekata kategoriziranih u I. i II. kategoriju objekata da zaduže osobu za organizaciju i unutarnji nadzor provedbe sigurnosti.

Preciziraju se ovlasti čuvara, zaštitara te zaštitara – tehničara, a uvode se dvije nove kategorije zaštitara: zaštitar – specijalist (s višom razinom osposobljenosti) i zaštitar - IPU (izrađivač prosudbi ugroženosti).

Propisuje se i osnivanje povjerenstava MUP-a za provođenje postupka ocjene zakonitosti primjene ovlasti sredstava prisile, naveo je Božinović.

Vlada je donijela i odluku o obvezi rada ureda državne uprave van radnog vremena, a radi provedbe izbora za članove u Europski parlament i to – u subotu 11. svibnja od 8 do 14 sati, srijedu 15. svibnja do 16 sati te na dan izbora, u nedjelju 26. svibnja, za sve vrijeme glasovanja od 7 do 19 sati.

Također, Vlada je donijela i odluku o obvezi rada ureda državne uprave po potrebi van radnog vremena radi provedbe izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, a na dan izbora, u nedjelju 5. svibnja, za vrijeme glasovanja od 7 do 19 sati. Naknade za prekovremeni rad isplatit će se temeljem Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. (Hina)