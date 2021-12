Na zatvorenom dijelu redovite sjednice Vlada je razriješila dvojicu članova Nadzornog odbora Ine. Umjesto Damira Vanđelića i Luke Burilovića u NO Ine bit će Davor Filipović i Branimir Škurla.

Kadrovske promjene u Nadzornom odboru Ine Vlada je donijela uoči održavanja izvanredne Skupštine društva, zakazane za petak, 17. prosinca.



Na zatvorenom dijelu redovite sjednice Vlada premijera Andreja Plenkovića u srijedu 15. prosinca razriješila je dvojicu članova Nadzornog odbora Ine i imenovala nove članove.



Umjesto Damira Vanđelića, bivšega šefa Fonda za obnovu nakon potresa, kojega se spominjalo i kao mogućega HDZ-ova kandidata za gradonačelnika Zagreba, te čelnog čovjeka Hrvatske gospodarske komore (HGK) Luke Burilovića, Vlada je u NO Ine smjestila Davora Filipovića, HDZ-ova kandidata koji je izgubio na lokalnim izborima za prvog čovjeka Zagreba, te odvjetnika Branimira Škurlu.



Treći, stari, član Nadzornog odbora Damir Mikuljan imenovan je predsjednikom NO Ine što je dosad bio Vanđelić. Inače, Vanđelić i Burilović su u Nadzornom odboru Ine od sredine prosinca 2016. dok je Mikuljan član od lipnja 2017. godine.



Najnovija kadrovska rošada izazvala je dosta upitnika s obzirom na to da je Uprava Ine prije mjesec dana objavila dopunu dnevnog reda najavljene izvanredne Skupštine u kojoj su naveli da će Vanđelića, Burilovića i Mikluljana predložiti i za novi šestomjesečni mandat u Nadzornom odboru.



Da je do promjena došlo, ali bez objašnjenja zašto, ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić kazao je novinarima uoči sjednice Vijeća predsjednika Republike Hrvatske za energetsku tranziciju na Pantovčaku.

"Republika Hrvatska koristi svoju mogućnost da na glavnoj skupštini temeljem zaključaka sa zatvorene sjednice Vlade predloži promjene dvojice članova NO-a. Novi članovi će adekvatno obavljati svoju funkciju narednih šest mjeseci. Vjerujem da su njihovi životopisi poznati. Sve je u skladu sa uobičajenom praksom", ustvrdio je Ćorić.



Da nije možda razlog osveta i nagrada s obzirom na ranije spomenuti kontekst, pitali su novinari ministra, a on odvratio: "Filipović je profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu iz područja organizacije i menadžmenta. Ima iskustvo članstva i predsjedanja nadzornim odborom i tu nema nagrada. Oba predložena kandidata svojim životopisima i dosadašnjim radom pokazuju da to zaslužuju".