Prolazi Badnjak za Badnjakom, ali INA još uvijek nije vraćena u hrvatsko vlasništvo. Prije tri godine premijer Andrej Plenković je na sam Badnjak svečano najavio reotkup INA-e, ali obećanje nije ispunjeno. I danas tvrdi da nije odustao, a oporba poručuje da će samo spiskati milijune na skupe konzultatne, a obećanje neće ostvariti.

''Donijeli smo političku odluku o povratku Ine u vlasništvo Republike Hrvatske'', rekao je Andrej Plenković na Badnjak 2016. godine. Nakon godinu dana – ništa. Pa je došao i drugi Badnjak, no opet ništa. ''Stav Vlade ostaje nepromijenjen'', kazao je premijer na Badnjak 2018. godine.

Ovo bi mogao biti posljednji Badnjak u ovom mandatu, a još uvijek – ništa. ''Nije to stvar koja se rješava da odemo sada nas dvoje kupiti neke bombone'', rekao je premijer.

U međuvremenu, Zakonom o Ini smanjen je hrvatski utjecaj u kompaniji. Ipak će se ugasiti sisačka rafinerija, a kreće modernizacija rafinerije u Rijeci. Na svečanoj prezentaciji modernizacije resorni ministar Tomislav Ćorić nije štedio na riječima hvale. ''Ulaganje od 4 milijarde kuna u sljedećih nekoliko godina najljepši je božićni poklon za hrvatski energetski sektar'', rekao je u studenom ove godine.

Grmoja: To je bila samo obmana

S druge strane, Mađarska je pristala uložiti novac u LNG terminal na Krku. Iz oporbenog Mosta odavno ne vjeruju da će do reotkupa Ine zaista doći. ''Ako vi nešto obećate prije tri godine, i to na Badnjak sazovete izvanrednu konferenciju za medije, onda biste to trebali uzeti kao prioritet u rješavanju. Međutim, to je bila samo jedna obmana'', smatra Mostov Nikola Grmoja.

Iz SDP-a poručuju da je jedino pitanje koliko je Vlada dosad potrošila na skupe konzultante, dok od premijerova obećanja neće biti ništa. ''Deseci milijuna kuna u džepovima konzultanata je jedino obećanje koje je premijer Plenković oko Ine ispunio'',poručio je SDP-ov saborski zastupnik Gordan Maras.

I struka tvrdi da je novac za konzultante uludo potrošen jer reotkup više nema ni industrijskog ni financijskog smisla. ''Uložiti puno novca sad u nešto što funkcionira, radi, donosi dobit, a situacija je takva kakva je. Zacementirala se već dugi niz godina. Stvarno mislim da nema potrebe'', kaže naftni stručnjak Davor Štern.

Dok Badnjaci prolaze, premijer ne odustaje. Poručio je da konzultanti nastavljaju raditi i da reotkup ima smisla.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr