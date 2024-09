Ruskog pisca kojeg voli Europa, Moskva je protjerala: "Zapad je Rusiji pomogao, a rat u Ukrajini može izgubiti samo u ovom slučaju"

Na književni festival Vrisak u Rijeci stigla je najveća zvijezda ovogodišnjeg izdanja - ruski pisac u egzilu Boris Akunjin. U rodnoj je Rusiji proglašen ekstremistom i teroristom. Jedan od najčitanijih europskih književnika odmah po dolasku u Rijeku dao je intervju za Novu TV. S njim je razgovarao novinar Marko Stričević.

Vi ste 2023. godine imali više od 600 tisuća prodanih knjiga. Zatim su vas proglasili stranim agentom.



U Rusiji se moje knjige više ne prodaju. Onaj dio naklade koji nije prodan, zaplijenjen je. Posebna jedinica Istražnog ureda istražuje moje knjige zbog kaznenog djela esktremizma i terorizma... A budući da sam napisao jako puno knjiga, ti ljudi imaju jako puno posla. Iskreno, ugodno mi je zamišljati kako službenici s epoletama, za plaću, čitaju moje detektivske romane... To u principu i nije tako loš posao.



Nalazi li se imovina ljudi koji se suprotstavljaju režimu pod prijetnjom?



Naravno. Ljudi koji su aktivni oporbenjaci mogu zaboraviti sve što su posjedovali u Rusiji.



Čini li vam se da je poraz Rusije u ovom ratu, kao što je to bio slučaj u Rusko-japanskom ratu 1905., bio vjerojatniji prije dvije godine ili danas?



Ako se pogleda na povijest Rusije, jasno je da je Rusija trpjela poraze u jednom jedinom slučaju: ako se u zemlji događala revolucionarna eksplozija. Ako se ona ne događa, Rusija kao država iskazuje čvrstoću do te mjere da u čisto vojnu pobjedu Ukrajine i čisto vojni poraz ja ne vjerujem.



Čini mi se da je sve začudilo koliko je Putinovoj Rusiji uspjelo zaobići sankcije. Nakon što su prošle već dvije i pol godine, čini li vam se da bi se mogla i održati?



Ona se može održati, to je istina. Zapad joj je, valja reći, jako pomogao u tome. Nekim je snakcijama pomogao Putinu preživjeti, prebroditi najteže razdoblje.



Na koji način?



Bio je trenutak u kojem je Putinov sustav počeo paničariti, 2022. godine. Unutar njega je nastao kaos. Krupni kapital bio je spreman pobjeći od Putina. Ti takozvani oligarsi, milijarderi... gledali su na sve strane kako pobjeći i izvući svoj novac. No zapadne personalne sankcije otjerale su te ljude natrag. Vrativši se, oni su se do danas prilagodili na novo stanje i naučili u njemu dalje zarađivati, pa je taj kritični trenutak prošao. Da je Zapad 2022. poslao signal da svi ruski poduzetnici koji javno osuđuju rat i diktaturu neće biti podvrgnuti sankcijama, mislim da bi od Putina pobjegao veći dio novca kojim raspolaže. To bi mu zadalo golem udarac.



Recimo nešto o Putinu, molim vas. Koliko su vjerodostojne glasine da se on vrlo ozbiljno odao ezoteriji, raznim pranovjerjima, misticima, duhovnjacima... Da koristi usluge azijskih šamana i tako dalje?



Najvjerojatnije i jest tako. Jer radi se o tipu ljudi koji se stjecajem slučajnih okolnosti nađu na samom vrhu. Kod njih se javlja osjećaj da su izabranici koji su u nekakvom mističnom odnosu s Bogom, ili tko mu je već u glavi... Sav ovaj rat posljedica je osobne paranoje i karakternih crta Vladimira Putina. Nitko iz njegovog okruženja taj rat nije želio, osim njega samog. U njegovoj predodžbi postoji Rusija s teritorijem koji se širi gdje god je to moguće. A oko njega vidi zonu ruskog utjecaja, u koju će ulaziti druge zemlje, i za koje će se boriti posvuda. Ne samo u susjedstvu, nego i u Africi, Latinskoj Americi...



I na Balkanu?



I na Balkanu - razumije se. Razumije se. Mislim da mu plan neće uspjeti. Jer je patološki megaloman koji precjenjuje mogućnosti sebe i današnje Rusije. On ima mogućnost pretvoriti Rusiju u satelit Kine. Njezinog mlađeg partnera. Tako će vjerojatno i završiti.

Pročitajte i ovo Eskalacija sukoba Stručnjak za sigurnost upozorava: "Ako se ova zemlja uključi, imamo veliki problem u cijelom svijetu"

Pročitajte i ovo Višestruko osuđivan Sud odredio brutalnu kaznu poznatom kriminalcu: Za miniranje bankomata i pokušaj ubojstva policajca čeka ga duga robija

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novaplus.hr.