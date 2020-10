Za 17 sati najavljena je zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnoga vijeća Hrvatske demokratske zajednice.

Na današnjoj sjednici Predsjedništva HDZ-a trebala bi se donijeti odluka o nastavku provođenja unutarstranačkih izbora u stranci. HDZ bi trebao izabrati nove šefove i potpredsjednike lokalnih podružnica, a očekuje se da će to biti početkom studenog.

Za 16.30 najavljena je izjava premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića uoči zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnoga vijeća HDZ-a.

Premijer Plenković mogao bi u svojoj izjavi odgovoriti na najnovije izjave predsjednika Milanovića koji je opet prozvao premijera pitajući ga kojim je to izjavama i gestama 2016. posijao sjeme mržnje i agresije.

Na pitanje je li ovo prepucavanje između njih dvojice otišlo predaleko, Milanović je rekao da to nije prepucavanje.

"Na dan napada na zgradu Vlade sam ga nazvao, ponudio mu suradnju, rekao da treba zaštititi zgradu Vlade, složio se s njim da nam ne treba u tom trenutku sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost, išao sam mu na ruku, jelte. A on je sljedeći dan u Bruxellesu rekao to što je rekao i optužio me da sijem mržnju", kaže Milanović, dodajući da Plenkovića treba pitati što je to relativiziranje funkcije predsjednika Republike.

Pozvao je na sazivanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost u, kako kaže, zakonskom sastavu i tu sjednicu bi, kaže, trebalo sazvati odmah.