Vlada će na današnjoj sjednici razmatrati nacrt prijedloga zakona o pružanju usluga u turizmu.

Na početku sjednice premijer Andrej Plenković komentirao je aktualnosti.



"Moj susret s Papom bio je izrazito kvalitetan, on je u odličnoj formi, prati kako Hrvatska napreduje. Ponovio sam poziv da posjeti Hrvatsku, mislim da će se to dogoditi, on će procijeniti kada će to biti najbolje. Mislim da dobro ide i proces kanonizacije kardinala Stepinca", rekao je Plenković.

Osvrnuo se, naravno, i na situaciju s Agrokorom.

"Vidjeli ste objavu izvješća revizije, realno stanje je takvo da je otkrilo dubinu problema koji su postojali u koncernu. Bilo je nužno angažiranje revizorske kuće, a sada je na upravi reforma 'per se' i ona će obilježiti čistilišni trenutak poslovanja u hrvatskom gospodarstvu. Ne smijemo zaboraviti da je spriječen negativni efekt na financijski sustav. Sve to je prevenirano Lex Agrokorom i postavljanjem izvanredne uprave. Očekujem nastavak procesa restrukturiranja i da će doći do nagodbe. To je ono zbog čega smo se angažirali, a što se tiče pravosudnih institucija, u taj posao se Vlada ne miješa", poručio je Plenković.



Na dnevnom redu Vlade je, među ostalim, Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske te Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika.