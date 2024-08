Vlada je obećala povećanje plaća, no vatrogasci su skeptični: "Ne vjerujem dok se ne dogodi..."

Od Podgore, Tučepa, preko Trogira do Skradina. Požrtvovni i neumorni, na terenu su vatrogasci danima bez spavanja. Sada je Vlada donijela uredbu kojom će im se povisiti plaće.

"Stigli smo prije 3 dana, umorni jesmo, ali ne idemo dok sve ne riješimo. Čast nam je i zadovoljstvo šta služimo narodu“, rekao je Luka iz DVD Dubravice.

"Ovdje je DVD Grebaštica od početka. Već tri dana radimo u smjenama koliko se možemo pokriti ljudima“, rekao je Tonči iz DVD Grebaštiac.

I tako iz godinu u godinu, a plaće nisu bile iste. Vladinom uredbom, tome bi se trebalo stati na kraj.

"Zapravo ćemo na ovaj način riješit minimalnu plaću ispod koje plaća vatrogasaca ne može. Da svatko za isti posao dobije i istu plaću“, rekao je Slavko Tucaković, glavni vatrogasni zapovjednik.

Dosad su tzv. državni vatrogasci, imali veću plaću od javnovatrogasnih postrojbi, čiji su osnivači gradovi i općine. Početkom svibnja na zagrebačkom prosvjedu vatrogasci su dali ultimatum.

Zaprijetili su i štrajkom usred požarne sezone, ali kod prve nevolje, pokazali su da im je vatrogastvo poziv. Evo kako im usred intervencija komentiraju najavu o povećanju plaća.

"O tom potom. Toliko je obećanja bilo, ne vjerujem dok se ne dogodi“, rekao je jedan vatrogasac kroz smijeh.

"Da nekom dam 5 tisuća eura, sigurna sam da ne bi došao ovdje radit ovo šta mi radimo“, rekla je Marina Jozipović iz DVD Baška Voda.

Evo što konkretno donosi vladina uredba.

"Ta plaća će biti oko 1300 eura za početnika, do 5 godina radnog staža. Do sada je bila različita i zato vam kažem, svaka je postrojba imala različito - od 900 eura do 1600 eura, ovisno o fiskalnoj mogućnosti lokalnoj samoupravi. Ovo je minimum“, rekao je Tucaković.

Sve više od minimuma ovisi o lokalnim vlastima i financijskoj mogućnosti, ali i dobroj volji.

Povećanje plaća vatrogasa komentirao je Dnevnik Nove TV predsjednik udruge profesionalnih vatrogasaca Goran Franković.

"Očekujem da će se povišica vidjeti od 1. do 10. 9. kada će biti isplata plaće. Do tada bi se svi definirani pravilnici trebali primijeniti u vatrogasnim postrojbama", rekao je Franković.

Novac bi trebao stići od države koja je dala minimalne uvjete, a svi ostali bi trebali to ispoštovati.

"Vjerojatno će dobiti potporu od države. Do toga smo došli tripartitnim pregovaranjem. Svi dionici su se dogovorili da to treba izregulirati", rekao je Franković.

Rekao je i kako će Udruga profesionalnih vatrogasaca pratiti da se sve dogovoreno i izvrši.

"Očekujemo da će na početku biti puno problema. Ovo je prvi put da je nadležno državno tijelo za vatrogastvo regulira organizaciju. Ako dođe do bilo kakvih nedostataka, moći ćemo ih brzo promijeniti", rekao je Franković.

Osvrnuo se i na primjedbe s terena da nedostaje tehnike i ljudstva.

"Stanje nije jednostavno, treba zahvaliti svim vatrogascima koji rade ovaj požrtvovni posao. Nisu svemogući. Ne tražimo da budemo heroji nego da se vrednuje naš posao", rekao je Franković.

