Potpredsjednik Vlade Anušić govori za Dnevnik Nove TV: "Treba povećati kazne piromanima"

Dok se i dalje bore s vatrenom stihijom, bitku s onom birokratskom, vatrogasci su, čini se, dobili. Vlada je donijela uredbu o visini dodataka na osnovni koeficijent profesionalnih vatrogasaca.

Ovime bi vatrogasci koji pripadaju javno-vatrogasnim i dobrovoljnim postrojbama, koje financira lokalna vlast, dobili istu osnovicu kao i vatrogasci koji pripadaju državnoj službi, manje ih je i ne obavljaju iste poslove.

"Do sada je svaka postrojba imala različito, od 900 do 1600 eura, ovisno o fiskalnoj mogućnosti lokalnoj samoupravi. Od danas neće biti vatrogasca koji će zarađivati manje od 1300 eura mjesečno, a moguće će naravno biti i više“, rekao je Slavko Tucaković, glavni vatrogasni zapovjednik.

Šteta koju su požari dosad ostavili iza sebe - neprocjenjiva je, a kazna za počinitelje - neprimjerena djelu. Jasno je to poručio ministar obrane Ivan Anušić u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Mateom Drmić. Ministru obrane znakovite su okolnosti na požarištima.

"Nisam taj koji će prosuditi da li je požar podmetnut, ali indikativno požari izbijaju trenutak prije velikih bura i juga koji pomažu da se raširi. Indikativno je da izbijaju na 4, 5 mjesta odjedanput, indikativno je da izbijaju samo na određenim područjima i mislim da bi se trebali početi baviti i s njihovim uzrocima, jer se s posljedicama bavimo i borimo se“, rekao je Anušić.

Napomenuo je kako je na teren poslano na stotine vatrogasaca iz Slavonije te da je podizanje kanadare u zrak iznimno skupo.

"Dosad u ovoj protupožarnoj sezoni koja traje mjesec, skoro dva mjeseca poletjeli su čak 1238 puta, to su enormni troškovi i rizici. Smatram da bi se ti požari mogli prevenirati s drugačijim pristupom - rješavanjem uzroka tih požara“, rekao je ministar.

Količina šteta na području Dalmacije neće se moći točno znati prije kraja gašenja. No, procjene su da su štete ogromne, u šumama, maslinicima i vinogradima.

"Sve je stradalo, i kuće su se već nekoliko puta u zadnji čas uspjele spasiti. Trpi kompletan turizam i kompletna ekonomija. Štete su ogromne i bit će još i veće, nažalost, i zato sam rekao da bi taj dio koji nas na kraju košta trebali usmjeriti na održavanje i prevenciju tih situacija“, rekao je Anušić.

Osvrnuo se i na eventualno povećanje kazne piromanima.

"Moraju biti maksimalne, tu nema nikakve dileme, posebno za one koji to rade namjerno. Postoje ljudi koji to namjerno rade - piromani. Oni nisu svjesni što njihov potez može napraviti. Može nekoga koštati njegovog života, može biti tragedija“, rekao je ministar i zaključio da ne zna koliko bi kazne točno trebale biti.

