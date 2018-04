Vlada će na sjednici donijeti prijedlog Nacionalnog program reformi za 2018. godinu.

Premijer Andrej Plenković na početku sjednice osvrnuo se na aktualne događaje. Prvo se ispričao se zbog kašnjenja od 15 minuta i male prometne gužve, kako je rekao.



Svoj osvrt počeo je "sjajnim vijestima" kako je nazvao početak realizacije izgradnje Pelješkog mosta te suficit koji je u državnom proračunu ostvaren prošle godine.

"Potpisali smo ugovor u ponedjeljak o Pelješkom mostu. Hrvatska će teritorijalno tako postati jedinstvena. Sjajno je to za našu zemlju i investicije, ali i za tvrtke koje će biti uključene u izgradnju. Most je iznimno bitan i za naše članstvo u Europskoj uniji. Dodatna prilika za nas je i gospodarska suradnja s Kinom", rekao je na početku sjednice premijer Andrej Plenković dodavši da to nikako neće utjecati na pitanje granice s BiH u kojoj bi moglo doći do rasterećenja prometa u Neumu i smanjenja gužvi.

Plenković se osvrnuo i na obljetnicu Jasenovca koju je Vlada, kako je kazao, dostojno obilježila.



"Stav Vlade je vrlo jasan i čvrst. Pozivamo sve političke aktere u Hrvatskoj da poštuju državne komemoracije te da u budućnosti učinimo iskorake da postoji jedna komemoracija u Jasenovcu", poručio je.



Kad je riječ o odnosima sa Srbijom, istaknuo je da Hrvatska želi suradnju s Beogradom, ali da incident u Beogradu prilikom posjeta saborske delegacije nije tome pridonio kao niti izjave srbijanskog ministra Aleksandra Vulina koji je proglašen personom non grata u Hrvatskoj.

"Dolazak ministra Vulina ne bi pridonio smanjivanju tenzija i izgradnji dobrosusjedskih odnosa Hrvatske i Srbije. Naša poruka bila je jasna. Želimo suradnju, to smo i dokazali", rekao je premijer. Nije komentirao namjeru Srbije da Hrvatskoj odgovori recipročnim mjerama, odnosno da bi mogla nekog hrvatskog ministra proglasiti nepoželjnim.

"Želimo da ovaj dokument bude pokretač brojnih reformi"

Kad je riječ o Nacionalnom programu reformi za 2018. godinu Plenković je uvodno istaknuo:

"Želimo da ovaj dokument bude pokretač brojnih reformi, imamo 59 mjera i 11 reformskih područja - pravi je trenutak, imamo gospodarski rast i dobre makroekonomske pokazatelje, a i u godini smo kada nemamo nikakve izbore".



Nacionalni program reformi za 2018. godinu temelji se na rastu, zapošljavanju i podizanju standarda kao prioritetima Vlade te daljnjem poreznom rasterećenju.

U Nacionalnom programu reformi nalazi se i niz mjera koji se tiče jačanja konkurentnosti, a u sklopu toga je i porezno rasterećenje. Kod poreznih rasterećenja detalji će se tek definirati. Prije toga provest će se analiza kako dodatno porezno rasteretiti građane i kompanije do 2 milijarde kuna. Pritom će se voditi računa da porez na dohodak, koji je izvor prihoda za jedinice lokalne samouprave, ne bude prvi na dnevnom redu.

Svaki ministar izložio je koje su glavne reforme u njegovom sektoru.

Ministar državne imovine Goran Marić kazao je kako je to aktivacija državne imovine i donošenje Zakona o državnom imovini.



"U pripremi je 10 velikih projekata koji osiguravaju investiciju veću od 10 milijardi kuna. Planiran je i registar državne imovine. Aktivacijom državne imovine već ove godine smo osigurali proračunu prihode od 700 milijuna kuna i milijardu kuna investicija što se nije dogodilo od osamostaljenja Hrvatske", pohvali se Marić.



Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak istaknula je kako se glavne reformske mjere odnose na povezivanje obrazovanja s tržištem rada, odnosno kurikularnu reformu.



Ministar zdravstva Milan Kujundžić istaknuo je kako planiraju čak 27 reformskih aktivnosti, a među njima su i izgradnja nacionalne dječje i nacionalne opće bolnice u Zagrebu, zadržavanje ljudstva u zdravstvu te smanjenje cijena lijekova i opreme kroz objedinjenu nabavu.

Ministar rada Marko Pavić ponovi je da se "neće ići s posla na groblje niti će se raditi do iznemoglosti".



"Želimo produljiti vijek staža, samo 19 posto umirovljenika ima puni staž od 40 godina", kazao je pohvalivši se stopom rasta zaposlenosti te rastom plaća.



Na dnevnom redu Vlade je i Prijedlog programa konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2018. – 2021. u kojem se projicira stopa gospodarskog rasta od 2,8 posto, iduće godine 2,7 posto, a u 2020. i u 2021 godini rast od 2,5 i 2,5 posto.