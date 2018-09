Vlada je, čini se, prelomila i donijela završni prijedlog dokumenta o mirovinskoj reformi. Radit će se duže, a mirovine će biti manje. U mirovinu će se ići sa 67 godina, a uvodi se i nacionala mirovina.

Prema novom prijedlogu, umirovljenici će moći ponovno raditi, i to 4 sata. Dodatak od 27 posto samo je za one koji prijeđu u prvi mirovinski stup. To su prijedlozi mirovinske reforme koji su procurili u javnost, a o svemu, bar do ponedjeljka, nadležni ministar šuti.

Štednja iz drugog mirovinskog stupa i prelazak u prvi, osigurali bi pravo na dodatak od 27 posto na mirovinu. To vrijedi za one rođene 1962. godine i mlađe. Za onog tko to odabere, mirovina će biti veća. Ostanak u oba stupa značit će manju mirovinu.

Primjerice, radnik s prosječnom plaćom prema nekim izračunima imao bi mirovinu 2.980 kuna, ako bi je primao iz oba stupa. Odluči li se za mirovinu samo iz prvog stupa, bit će mu veća za 603 kune, i iznosila bi 3.583 kune.

Za to su i u sindikatu umirovljenika. ''Da prilikom umirovljenja birate hoćete li prijeći u prvi stup gdje vam država jamči vašu mirovinu ili ćete ostati u drugom stupu“, govori Jasna Petrović iz Sindikata umirovljenika Hrvatske.

O reformi bivši ministar nema lijepe riječi. ''Ministar Pavić je grobar mirovinskog sustava i sve ovo što sada radi, radi na štetu i sadašnjih i budućih umirovljenika, a 27 posto je nešto što zaslužuju svi oni koji odlaze u mirovinu, bez obzira kada su rođeni“, rekao je Mirando Mrsić, bivši ministar rada i mirovinskog sustava.

Premijer ističe dva cilja reforme

Stranka umirovljenika traži rješenje i za buduće umirovljenike. ''Trebalo bi dati 27 posto dodataka na mirovine svima, i starim i novim umirovljenicima za godine provedene samo u prvom stupu, po načelu isti doprinos, isto pravo. Ali, treba pronaći modalitet da se drugostupanjskim budućim umirovljenicima da neki dodatak na tu osnovnu mirovinu, jer je ona doista prenisko utvrđena“, objašnjava Silvano Hrelja iz Stranke umirovljenika.

I dok ministar još brusi prijedlog reforme i ne želi u javnost, njegov šef ističe dva cilja reforme. ''Jedan je održivost mirovinskog sutava, a drugi je primjerenost mirovina. Da prevedem, da mirovine budu veće i da po onim postojećim propisima nitko ne dođe u situaciju koja bi bila diskriminirajuća, a to bi nam se dogodilo“, objašnjava predsjednike Vlade Andrej Plenković.

Malo radnika znači malo izdvajanja u prvi mirovinski stup, kaže ekonomski stručnjak. S druge strane, mnogo je umirovljenika. ''Jednostavno neće biti održiv. U narednim godinama će se morati subvencionirati sve više i više kako bi se uopće mogle isplaćivati i ovakve mirovine, da ne govorimo da naši umirovljenici zaostaju za mirovinama u Sloveniji i drugim zemljama u okruženju“, ističe ekonomski stručnjak Damir Novotny.

I HSS je iskazao svoja očekivanja od reforme. ''Da minimalna mirovina bude takva da naši umirovljenici koji su radili cijeli radni staž ne moraju kopati po kontenjerima u velikim gradovima. Tada ćemo mi biti prvi koji ćemo to podržati“, naglasio je HSS-ov Krešo Beljak.

Prijedlog reforme u ponedjeljak bi trebao ugledati svjetlo dana. Najprije javna rasprava, zatim Vlada, a onda čitanje u Saboru i, bude li većine, usvajanje do kraja godine.

