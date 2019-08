Dosadašnji pregovori sindikata i Vlade nisu urodili plodom, zbog čega se prijetilo i štrajkom. No uskoro bi sindikati i ministar opet trebali za stol.

"Imamo poziv za nastavak pregovora s ministrom Milanom Kujundžićem za 20. kolovoza i držimo da on treba biti pregovarač kad se radi o plaćama u zdravstvu. Od toga nećemo odustati, jednako kao ni od povećanja plaća od 1. studenog za 4 posto, kako je bilo dogovoreno”, kaže Stjepan Topolnjak, predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske (SSZSSH).

Najavio je da će sindikat tražiti da na pregovorima o plaćama u zdravstvu uvijek sudjeluje ministar. Dodaje da će u nastavku pregovora potaknuti i problem povećanja koeficijenata u sustavu zdravstva, koji nisu promijenjeni od 2001. godine, pa se događa da su danas neke plaće ispod minimalne bruto plaće u Hrvatskoj.

Nakon nedavne odbijenice za povećanje plaća od početka ovog mjeseca za 3 posto, a potom, od 1. listopada, za 4 posto u sektoru zdravstva, u kojem radi 72.000 ljudi, sindikalci se pitaju zašto su, zapravo, pregovarali s ministrom Kujundžićem gotovo četiri mjeseca kad je na kraju sve dogovoreno propalo. Potpisano je samo produljenje važenja postojećeg ugovora do 31. listopada, što znači da povećanja plaća do tada vjerojatno neće biti, piše Jutarnji list.

Povećanje plaća zaposlenih u zdravstvu trebalo je biti 4 posto, a predsjednica Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara i medicinskih tehničara Anica Prašnjak, jedna od pregovaračica, smatra da je riječ o mrvicama koje su na kraju ostale tek obećanje. Ako u pregovorima opet bude pokušaja odugovlačenja, Prašnjak kaže da su zdravstveni su djelatnici spremni na štrajk.

Radi se o povećanju za koje je na godišnjoj razini potrebno oko 450 milijuna kuna.

Jutarnji nagađa kako je Vlada u dosadašnjim pregovorima kupovala vrijeme jer se ne želi dirati u ovogodišnji proračun. No iz izvora bliskih vladajućima, pišu dalje, kažu da će se “povećanje plaća ipak dogoditi” jer je potpuno jasno da su zahtjevi opravdani, ali ostaje pitanje hoće li to biti od početka studenog ili će morati pričekati do novog proračuna.

Topolnjak kaže da će povećanju u slučaju odgode na iduću godinu morati biti veće, barem šest posto.